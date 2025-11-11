Ημερίδα για την κλιματική αλλαγή και την καινοτομία για την ολοκληρωση του προγράμματος Empowering Women in Agrifood

Χρηματικά βραβεία ύψους 15.000 ευρώ θα διεκδικήσουν γυναίκες που επιχειρούν στον αγροδιατροφικό τομέα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος EIT Food – Empowering Women in Agrifood (EWA), σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στην καινοτομία, τη βιωσιμότητα και τη δράση για το κλίμα.

Η ημερίδα με τίτλο «Κλιματική Αλλαγή και Αγροδιατροφή: Προσαρμογή, Καινοτομία και Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025, ώρα 10:00 – 16:30, από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT Food) σε συνεργασία με τον AWomanCanBe.org.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έχει Μέγα Χορηγό την εταιρεία Nikolopoulou Foods και εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του EU Climate Pact.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί στην ΑΤΡΑΚΤΟ (Μαραθωνομάχων 8, Αθήνα) και θα μεταδοθεί και διαδικτυακά μέσω Live Streaming. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και προϋποθέτει δήλωση συμμετοχής έως τις 18 Νοεμβρίου στο link

Σκοπός & πρόγραμμα της ημερίδας

Η εκδήλωση στοχεύει να ανοίξει τον διάλογο γύρω από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον αγροδιατροφικό τομέα και να αναδείξει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και την καινοτομία ως καταλύτες βιώσιμης ανάπτυξης.

Παράλληλα, σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του φετινού προγράμματος EIT Food – Empowering Women in Agrifood (EWA), που υποστηρίζει γυναίκες στην ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών και επιχειρήσεων στον χώρο της αγροδιατροφής.

Στο πλαίσιο της ημερίδας θα διεξαχθούν δύο συζητήσεις πάνελ, με θέματα:

1ο Πανέλ: Η Κλιματική Κρίση και οι Προκλήσεις για τις Επιχειρήσεις του Αγροδιατροφικού Τομέα: Πώς επηρεάζει η κλιματική αλλαγή την παραγωγή, τη διαχείριση φυσικών πόρων, την πιστοποίηση, την ενεργειακή μετάβαση και τη χρηματοδότηση των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων.

Ομιλητές:

Βασίλης Ζόραπας, Προϊστάμενος Τμήματος Υδρογεωλογίας & Υδρολογίας, ΕΑΓΜΕ

Μαριαλένα Κανελλοπούλου, Head of Sustainability & System Certification Division, Cosmocert

Γιάννης Σταματονικολός, Associate Consultant PwC Greece, European Climate Pact Ambassador

2ο Πάνελ: Καινοτομία και Ανθεκτικότητα – Νέα Μοντέλα για έναν Βιώσιμο Αγροδιατροφικό Τομέα: Παρουσίαση καλών πρακτικών και καινοτόμων λύσεων που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και την κλιματική ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα.

Ομιλητές:

Καθηγητής Νικόλαος Κατσούλας, Πρόεδρος Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κώστας Φιλιππακόπουλος, Γενικός Διευθυντής IGC AE

Ελένη Παππά, Γεωπόνος, Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Open Farm

Ιωάννης Σενκό, Μελισσοκόμος – Beezeus, Ιδρυτής Vomvos Ecobuzz & Συνεταιρισμού Apis Era

Pitching Event – Empowering Women in Agrifood (EWA)

Η ημερίδα θα ολοκληρωθεί με το Pitching Event του ευρωπαϊκού προγράμματος EIT Food – Empowering Women in Agrifood (EWA), που στην Ελλάδα υλοποιεί ο AWomanCanBe.org με training associate το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Η Ύπαιθρος Χώρα συμμετέχει στην εκδήλωση ως χορηγός επικοινωνίας.