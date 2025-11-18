Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασία με το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας

Στις 11 Νοεμβρίου 2025, ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Σπυρίδων Κίντζιος και ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας (ΔΣΕ) κ. Jaime Lillo, υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για την ενίσχυση της συνεργασίας των δύο φορέων στους τομείς της έρευνας, της εκπαίδευσης, της διοργάνωσης κοινών εκδηλώσεων και σεμιναρίων, της τεχνικής συνεργασίας και της μεταφοράς τεχνογνωσίας στον τομέα της επιτραπέζιας ελιάς και του ελαιολάδου.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας στοχεύει στη δημιουργία ενός σταθερού διαύλου επικοινωνίας μεταξύ των δύο φορέων και θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Την προώθηση της τεχνικής συνεργασίας, της έρευνας και ανάπτυξης, της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας στον τομέα της ελαιοκομίας μέσω συνεργασίας σε κοινές πρωτοβουλίες,

Την ενίσχυση της μεταφοράς τεχνολογίας μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στους τομείς που συνδέονται με τον ελαιοκομικό τομέα, με τη διοργάνωση διεθνών, περιφερειακών και εθνικών δράσεων,

Την αξιοποίηση της σχετικής επιστημονικής τεχνογνωσίας για την υλοποίηση μελετών, ερευνητικών ή αναπτυξιακών έργων,

Την ανάπτυξη κοινών επιστημονικών συμποσίων, κατά προτίμηση στις εγκαταστάσεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την προϋπόθεση προηγούμενης αμοιβαίας συμφωνίας και διαθεσιμότητας πόρων, με την παροχή διοικητικής υποστήριξης από το ΔΣΕ σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες και δυνατότητές του,

Τη συμμετοχή στις πολιτιστικές δραστηριότητες που οργανώνει το ΓΠΑ και αφορούν στο ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές,

Την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ ΓΠΑ και ΔΣΕ όσον αφορά τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελιάς.

Η συνεργασία μεταξύ του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελεί μια στρατηγική συμμαχία που θα ενισχύσει ουσιαστικά την επιστημονική έρευνα, την καινοτομία και την εκπαίδευση στον ελαιοκομικό τομέα. Συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία του ΔΣΕ με την ακαδημαϊκή αριστεία και την ερευνητική ικανότητα του ΓΠΑ, η συνεργασία αυτή θα προωθήσει την ανταλλαγή γνώσεων και τεχνολογίας, θα ενισχύσει την ανάπτυξη δεξιοτήτων και θα συμβάλει στη διάδοση βιώσιμων πρακτικών σε όλη την αλυσίδα αξίας της ελιάς.