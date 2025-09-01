ΕΙΤ-Food & Wolt: Μείωση της σπατάλης τροφίμων στην ΕΕ μέσω της συνεργασίας

Τη στιγμή που 42 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν ένα ποιοτικό γεύμα κάθε δεύτερη μέρα, κάθε χρόνο πετιούνται 59 εκατομμύρια τόνοι φαγητού. Αυτό αντιστοιχεί σε 132 κιλά ανά άτομο, μια συγκλονιστική ποσότητα, ειδικά αν ληφθεί υπόψη η αγοραστική της αξία, που ξεπερνά τα 132 δισ. ευρώ. Τρόφιμα απολύτως κατάλληλα για κατανάλωση πετιούνται σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, από τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τα εργοστάσια, μέχρι τα σούπερ μάρκετ και τα νοικοκυριά, σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφει ο ευρωπαϊκός οργανισμός EIT-Food.

Η ανισορροπία είναι προφανής, καθώς ενώ κάποιοι έχουν υπερβολικά πολλά, άλλοι έχουν υπερβολικά λίγα. Η τροφή χάνεται από τη μία πλευρά, ενώ είναι απεγνωσμένα αναγκαία από την άλλη. Και αυτό δεν είναι απλώς ένα λογιστικό πρόβλημα, είναι μία κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική αποτυχία. Η επίλυση αυτού του προβλήματος απαιτεί περισσότερα από τη βελτίωση της αποδοτικότητας ή τη μείωση της σπατάλης μέσω τεχνολογίας. Απαιτεί επανεξέταση των προτεραιοτήτων και συνεργασία μεταξύ τομέων, κυβερνήσεων, παραγωγών τροφίμων, διανομέων και κοινοτήτων.

Συνεργασία EIT Food – Wolt

Για να συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, ο Οργανισμός EIT-Food συνεργάζεται με τη Wolt, την πλατφόρμα διανομής φαγητού που δραστηριοποιείται σε 30 χώρες. Στόχος της συνεργασίας είναι να ενσωματωθεί η βιωσιμότητα στις καθημερινές εμπειρίες και να μετατραπεί η διανομή φαγητού σε μοχλό συστημικής αλλαγής.

Αυτή η συνεργασία συνδυάζει την ψηφιακή υποδομή και την αστική εμβέλεια της Wolt με τη συστημική γνώση και το οικοσύστημα καινοτομίας του EIT-Food. Είναι σχεδιασμένη ώστε να έχει αντίκτυπο εκεί που μετράει περισσότερο, στις καθημερινές επιλογές των ανθρώπων. H συγκεκριμένη συνεργασία έχει τις εξής προτεραιότητες:

Μείωση της σπατάλης τροφίμων στα νοικοκυριά και τις πόλεις, όπου είναι πιο έντονη.

Διεύρυνση της χρήσης βιώσιμων υλικών συσκευασίας στην αλυσίδα διανομής.

Χρήση ψηφιακών εργαλείων για τη μεταφορά πλεονάζουσας τροφής σε όσους τη χρειάζονται.

Αυτές οι ενέργειες στοχεύουν στη μείωση της περιβαλλοντικής πίεσης, τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων και τη στήριξη ενός πιο δίκαιου διατροφικού συστήματος.