EIT RawMaterials: Ανάπτυξη δεξιοτήτων για τις τεχνολογικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις

Συνεχίζονται οι υποβολές προτάσεων 2025 στο πλαίσιο του προγράμματος Skills for Tomorrow Training (S4T), με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα θωρακίσουν το εργατικό δυναμικό της Ευρώπης απέναντι στις τεχνολογικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις των επόμενων ετών, ανακοίνωσε η EIT RawMaterials. Το S4T εστιάζει στη δημιουργία καινοτόμων, βιώσιμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που συνδυάζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό με την τεχνολογική καινοτομία, καλύπτοντας τις στρατηγικές ανάγκες σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των πρώτων και προηγμένων υλικών.

Ψηφιακή μετάβαση και κυκλική οικονομία

Η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να εξοπλίσει επαγγελματίες, επιχειρηματίες και εκπαιδευόμενους με δεξιότητες αιχμής, σε τομείς όπως η αυτοματοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη, τα ψηφιακά δίδυμα και οι εφαρμογές της κυκλικής οικονομίας. Στόχος είναι να καλυφθούν κενά τόσο σε τεχνικές όσο και σε μη τεχνικές δεξιότητες, ενισχύοντας την απασχόληση σε όλα τα επίπεδα – από τεχνίτες έως στελέχη διοίκησης. Όλα τα έργα θα ενταχθούν στο SkillsHub, την πανευρωπαϊκή πλατφόρμα εκπαίδευσης της EIT RawMaterials, που λειτουργεί ως ψηφιακό οικοσύστημα για την αντιστοίχιση ταλέντων με τις ανάγκες της αγοράς και την προώθηση

της επαγγελματικής κινητικότητας.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν προτάσεις

Η πρόσκληση απευθύνεται σε πολυτομεακές κοινοπραξίες που εκπροσωπούν τουλάχιστον δύο από τους τρεις πυλώνες του Knowledge Triangle (Εκπαίδευση, Έρευνα, Βιομηχανία) και περιλαμβάνουν εταίρους από τουλάχιστον δύο χώρες της ΕΕ ή είναι συνδεδεμένες με το Horizon Europe. Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν εμπειρία στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων, πρόσβαση σε εξειδικευμένους επιστήμονες και ισχυρές συνεργασίες με παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης, ΜΜΕ και βιομηχανία. Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://eitrawmaterials.eu/.