Ο Λαρισαίος Κώστας Γιαννακός στο τιμόνι της Νitrofarm

Μετά από 32 χρόνια στον όμιλο Adama, μία από τις ηγετικές προμηθευτικές εταιρείες προϊόντων φυτοπροστασίας και γεωργικών εφοδίων, στην οποία τα τελευταία χρόνια διετέλεσε Διευθυντής πωλήσεων Ελλάδας, με έδρα την Αθήνα, ο λαρισαίος γεωπόνος Κώστας Γιαννακός άλλαξε επαγγελματική στέγη.

Ανέλαβε Γενικός διευθυντής στην εταιρεία Νitrofarm με έδρα τη Σίνδο Θεσσαλονίκης, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προϊόντων θρέψης, σπόρων και βιολογικής γεωργίας.

Ο πρώην πρόεδρος του Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας αναμένεται να προσφέρει την πολύχρονη εμπειρία και γνώση του στη νέα εταιρεία. Η Nitrofarm, επιλέγοντας τον Κώστα Γιαννακό, επενδύει σε ένα στέλεχος που γνωρίζει εξαιρετικά τόσο το εμπορικό κομμάτι όσο και την αγροτική επιστήμη, προσδοκώντας σε νέες εμπορικές στρατηγικές και ενίσχυση του δικτύου διανομής.