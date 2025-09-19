Εκδήλωση για τα 100 χρόνια προσφοράς του ΑΠΘ στις επιστήμες της Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Εκδήλωση, με τίτλο: «100 χρόνια προσφοράς στις επιστήμες της Γεωπονίας και της Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος», διοργανώνει η Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρες 10.00 με 13.00, στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εορτασμού για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυση και λειτουργία του ΑΠΘ.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα πραγματοποιηθεί αναδρομή στην ιστορία του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ και στην εξέλιξη της Δασολογικής Επιστήμης και της Δασοπονίας στον κόσμο, στην Ελλάδα και στο ΑΠΘ. Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην παρουσίαση της προσφοράς, των επιτευγμάτων, των διακρίσεων, των καινοτομιών και των μελλοντικών στόχων των δύο Τμημάτων της Σχολής στην έρευνα και την εκπαίδευση.

