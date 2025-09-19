ΓΠΑ: Επαναπροκήρυξη μεταπτυχιακού για καινοτόμες εφαρμογές στη γεωργία

Ένα σύγχρονο, καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών στην αειφορική γεωργία, τη βελτίωση φυτών και την αγρομετεωρολογία, που διασυνδέει την ακαδημαϊκή και επαγγελματική εκπαίδευση με τις παραγωγικές ανάγκες της ελληνικής γεωργίας, προσφέρεται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ).

Πιο αναλυτικά, το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του ΓΠΑ καλεί τους ενδιαφερόμενους για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), με τίτλο «Καινοτόμες Εφαρμογές στην Αειφορική Γεωργία, στη Βελτίωση Φυτών και στην Αγρομετεωρολογία» να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Το εν λόγω ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στα γνωστικά αντικείμενα: α) Αειφορική Γεωργία και Πιστοποίηση, β) Βελτίωση Φυτών, Αγροβιοποικιλότητα και Φυτογενετικοί Πόροι και γ) Αγρομετεωρολογία.

Το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ συντίθεται από τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα των ειδικεύσεων, τα οποία είναι τα εξής: α) Αειφορικά συστήματα παραγωγής στη γεωργία: Ολοκληρωμένη – βιολογική παραγωγή, κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής, πιστοποίηση, πρότυπα διαπίστευσης, β) νέες τάσεις και τεχνικές στη διαχείριση καλλιεργειών και εισροών, γ) επίδραση της κλιματικής μεταβλητότητας στην παραγωγικότητα των φυτών μεγάλης καλλιέργειας, δ) αγροβιοποικιλότητα και φυτογενετικοί πόροι, ε) νέες τεχνολογίες στη βελτίωση ποσοτικών και ποιοτικών γνωρισμάτων και έναντι καταπονήσεων, στ) σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές στην αγρομετεωρολογία, ζ) αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τις φυσικές καταστροφές και την κλιματική μεταβλητότητα, η) θέματα πρόβλεψης του καιρού, αναγγελίας έγκαιρων αγρομετεωρολογικών προειδοποιήσεων, καθώς και μέτρων προστασίας στο ευρύτερο αγροτικό περιβάλλον.

Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://www2.aua.gr/.