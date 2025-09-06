Νέα Γεωργία Νέα Γενιά: Πρόγραμμα ηγεσίας στον αγροδιατροφικό τομέα

Για τρίτη συνεχή χρονιά, η Νέα Γεωργία Νέα Γενιά φέρνει στην Ελλάδα το πρώτο πρόγραμμα ηγεσίας για ταλαντούχα στελέχη –γυναίκες και άνδρες– της αγροδιατροφής. Μέσα από επτά εξειδικευμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις σε όλη την Ελλάδα, τρία διαδικτυακά workshops και με τη συνεργασία μεγάλων επιχειρήσεων, έχει ως σκοπό να ενδυναμώσει τις αυριανές ηγέτιδες και τους αυριανούς ηγέτες του αγροδιατροφικού τομέα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

Στελέχη, επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες εκμεταλλεύσεων, μέλη συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών, στελέχη της αγροτικής τραπεζικής και στελέχη του Δημοσίου.

Ανερχόμενα στελέχη μεσαίας-ανώτερης ιεραρχικής βαθμίδας, που βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης και διοικούν ομάδες.

Ταλαντούχα στελέχη σε εξέλιξη, που καλούνται να διοικήσουν νέες ομάδες ή έχουν πρόσφατα αναλάβει την ηγεσία ομάδων.

Οι θεματικές ενότητες αφορούν:

Ηγεσία και επικοινωνία.

Ηγεσία και διαχείριση.

Κλιματική ανθεκτικότητα.

Δημιουργώντας τον ηγέτη.

Χτίζοντας και δουλεύοντας με την ομάδα.

Marketing strategy.

Διακυβέρνηση/Λήψη αποφάσεων ΕΕ.

Αγροτική οικονομία και αγροτική πολιτική / Επίσκεψη σε ΥΠΑΑΤ.

Digital marketing.

Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.agrifoodleadership.generationag.org.