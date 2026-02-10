Έκοψε τη βασιλόπιτα ο Συνεταιρισμός Δένδρων Τυρνάβου «Γαία Φρούιτ»

Μέσα σε εορταστικό κλίμα και παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστου Κέλλα, του Γενικού Διευθυντή ΔΑΟΚ της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Σταυρίδη στελεχών των βιομηχανιών Κρόνος και Intercom, εκπροσώπων του γεωπονικού κόσμου και φυσικά πολλών μελών παραγωγών του καθώς και φίλων, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Δένδρων Τυρνάβου «Γαία Φρούιτ» πραγματοποίησε την κοπή της βασιλόπιτας.

Το καλωσόρισμα έγινε από τον πρόεδρο του Συνεταιρισμού Χρήστο Τασιούλα, ο οποίος αναφέρθηκε στους στόχους του «Γαία Φρούιτ» για τη νέα χρονιά, στα προβλήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο της περιοχής, όπως είναι το κόστος παραγωγής και η απώλεια εισοδήματος λόγω κλιματικής κρίσης που καταγράφηκε την περασμένη χρονιά.

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Χρ. Κέλλας χαρακτήρισε τον «Γαία fruit» Συνεταιρισμό πρότυπο και την διοίκησή της από τις ικανότερες στο θεσσαλικό κάμπο.

Ο χαιρετισμός του Γενικού Διευθυντή της ΔΑΟΚ κ. Δημήτρη Σταυρίδη αναφέρθηκε στα προβλήματα που υπάρχουν στους παραγωγούς μας, καθώς και στην ένταξη του φάκελου ΠΟΠ του Αχλαδιού Κρυστάλλι, σημειώνοντας ότι ο ίδιος είναι συνέχεια στο πλευρό κάθε δυναμικού και σύγχρονου Συνεταιρισμού.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ακόμη ο αντιπρόεδρος της «Κρόνος» Μιχάλης Σαίτης, ο καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γιώργος Νάνος, ο πρόεδρος του Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Τυρνάβου Χρήστος Γ. Τσιτσιρίγγος, η Διευθύντρια του Επιμελητηρίου Λάρισας Κατερίνα Τσολάκη, ο γεωπόνος Ντίνος Μπλιάτσος, κ.α.

Ακολούθησε η κοπή της βασιλόπιτας καθώς και βραβεύσεις παραγωγών με τους τυχερούς να κερδίζουν διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο του Βόλου και της Σκύδρας (προσφορά των βιομηχανιών Κρόνος και Intercomm Foods) και μία εικόνα.