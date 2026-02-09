ΕΛΓΟ: Επιστημονική συνάντηση για τις γηγενείς και τοπικές ποικιλίες στις 10/2 στη Λάρισα

«Γηγενείς και Τοπικές Ποικιλίες: Γέφυρα Ιστορίας και Πολιτισμού, Έρευνας και Επιχειρηματικότητας» είναι το θέμα μιας ακόμη σημαντικής εκδήλωσης από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ –και το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών, στο πλαίσιο της 8ης επιστημονικής συνάντησης για τις γηγενείς και τοπικές ποικιλίες, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη (10/2, 9:00 – 14:30) στο Ινστιτούτο (Θεοφράστου 1) στη Λάρισα.

Η Επιστημονική Συνάντηση θα προβάλλει τη σημασία και την ανάγκη της διάσωσης του φυτογενετικού πλούτου της χώρας, την αξία και το ρόλο των γηγενών και τοπικών ποικιλιών για τον αγροδιατροφικό τομέα, την ποιότητα των προϊόντων που παράγονται από αυτές, αλλά και θέματα που αφορούν στο «Επιχειρείν» των ανθρώπων που έχουν επενδύσει στην αξία των τοπικών ποικιλιών έως και τη σχέση τους με τον πολιτισμό και την τοπική ιστορία.