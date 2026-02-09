Με πορεία και διαμαρτυρία έξω από το Διοικητήριο «ζεσταίνουν τις μηχανές τους» οι αγρότες του Προμαχώνα

Με σύνθημα «Η υπομονή τελείωσε. Ο μόχθος μας δεν μπορεί να περιμένει άλλο» πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας αυτή την ώρα με τα τρακτέρ τους μπροστά από το Διοικητήριο, στο κέντρο της πόλης των Σερρών, αγρότες και κτηνοτρόφοι του Μπλόκου του Προμαχώνα.

Δύο εβδομάδες μετά την αποχώρησή τους από το μεθοριακό σταθμό, όπου είχαν παραμείνει για 54 ημέρες, αγρότες και κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν το πρωί της Δευτέρας στις 10:00 στο Σιδηροδρομικό Σταθμό των Σερρών και όλοι μαζί ξεκίνησαν με μηχανοκίνητη πορεία με τα τρακτέρ τους με προορισμό το χώρο το Διοικητήριο Σερρών.

Στόχος τους, όπως λένε, να στείλουν ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση, αφού στο Νομό Σερρών πολλοί αγρότες παραμένουν απλήρωτοι, ενώ όπως υποστηρίζουν, για κανένα από τα προβλήματά τους δεν έχει δοθεί λύση.

Η σημερινή κινητοποίηση ουσιαστικά αποτελεί προάγγελο γι’ αυτήν που θα γίνει στο τέλος της εβδομάδας στην Αθήνα με τους Σερραίους αγρότες του μπλόκου του Προμαχώνα να δίνουν δυναμικό «παρών».

