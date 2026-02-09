Σε στάση αναμονής οι οικοτεχνίες της Κορινθίας

Ανοδική τάση καταγράφουν οι οικοτεχνίες της Κορινθίας, οι οποίες έχουν στραφεί στη μεταποίηση των προϊόντων που παράγουν, δημιουργώντας έτσι ένα συμπληρωματικό εισόδημα σε μια ιδιαίτερα δύσκολη εποχή.

Από τη ΔΑΟΚ Κορινθίας, η Ιωάννα Μπαναγή μας ενημέρωσε ότι: «Αυτή τη στιγμή στην Κορινθία λειτουργούν 78 οικοτεχνίες, οι οποίες στην πλειονότητά τους επενδύουν στη ξερή σταφίδα, καθώς και σε αποξηραμένα φρούτα, πετιμέζι, μαρμελάδες και φυσικά καρύδια και αμύγδαλα. Υπάρχουν επίσης τρεις οικοτεχνίες που παράγουν ζυμαρικά. Γενικότερα, υπάρχει μια ισορροπία, ενώ αυτές που έχουν κλείσει το έκαναν λόγω ειδικών συνθηκών».

Ο Παναγιώτης Ματζιώρος, που παράγει πετιμέζι και αποξηραμένη σταφίδα με πενταετή πορεία, δήλωσε: «Οι οικοτεχνίες τόσο στην Κόρινθο όσο και σε άλλες περιοχές δίνουν στην αγορά προϊόντα που προέρχονται από την παραγωγή τους, αλλά δεν τους επιτρέπεται να πουλήσουν τα προϊόντα τους πέρα από τα όρια του Νομού. Αυτό θέτει εμπόδια στην ανάπτυξή τους. Κινούμαστε με περιορισμούς και μέχρι τις λαϊκές αγορές. Φυσικά, αυτό σημαίνει ότι μια οργανωμένη οικοτεχνία, όσο και να παλέψει, έχει περιορισμένους οικονομικούς ορίζοντες. Η άρση αυτής της απαγόρευσης θα βοηθήσει σημαντικά τον παραγωγό».

Για την προοπτική και την ένταξη του αγρότη σε αυτό το εγχείρημα, ο ίδιος επισημαίνει: «Ίσως, αν υπήρχε οικονομική βοήθεια, να άλλαζαν οι όροι λειτουργίας, όπως η απαγόρευση τυποποίησης του ελαιόλαδου που παράγουμε. Για μένα, αυτή η απόφαση είναι ακατανόητη».