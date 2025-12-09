Χ. Κέλλας: Ανοιχτός διάλογος με συγκροτημένη επιτροπή αγροτών – Πληρωμές πάνω από 1,2 δισ. ευρώ έως τα τέλη Δεκεμβρίου

Για τις πληρωμές, τα αιτήματα των παραγωγών και την ανάγκη άμεσης επανέναρξης του διαλόγου μίλησε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας στο ΕΡΤnews και τον Γιώργο Σιαδήμα.

Ο ίδιος αναγνώρισε ότι «ο θυμός του αγροτικού κόσμου είναι εν μέρει δικαιολογημένος» λόγω καθυστερήσεων, τις οποίες απέδωσε «στο γνωστό πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ». Τόνισε ωστόσο ότι οι πληρωμές «έχουν ήδη ξεκινήσει», επισημαίνοντας πως την περασμένη εβδομάδα καταβλήθηκε η βασική ενίσχυση και μία σειρά προγραμμάτων, ενώ χθες πληρώθηκε το Μέτρο 23, ύψους 178,5 εκατ. ευρώ, το οποίο εφαρμόζεται για πρώτη φορά, «λόγω των χαμηλών τιμών και της μειωμένης περσινής παραγωγής».

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση του προγράμματος αυτόχθονων φυλών για 1.100 παραγωγούς, με ποσό 18 εκατ. ευρώ, ενώ μέσα στα επόμενα 24ωρα καταβάλλονται οι ενισχύσεις για βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης –το υπόλοιπο 30%– μαζί με την αναδιανεμητική και το πρόγραμμα νέων αγροτών. Ο ΕΛΓΑ θα πληρώσει επίσης 120 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις παγετού και χαλαζιού του 2025, καθώς και το 60% της προκαταβολής για ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου.

«Ως τα τέλη Δεκεμβρίου οι πληρωμές θα υπερβούν το 1,2 δισ. ευρώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους κτηνοτρόφους, σημειώνοντας ότι θα ολοκληρωθεί και η καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης ζωοτροφών ύψους 22 εκατ. ευρώ, όπως και το μηνιαίο επίδομα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός για όσους έχασαν τα κοπάδια τους.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων

Απαντώντας στα αιτήματα των αγροτών για μείωση του κόστους παραγωγής, ο Χρήστος Κέλλας υπογράμμισε ότι κατά την προηγούμενη μεγάλη κινητοποίηση «έγιναν παρεμβάσεις που δεν είχαν γίνει επί σειρά ετών», όπως:

η θέσπιση φθηνού αγροτικού ρεύματος στα 9,2 λεπτά/KWh ,

, η επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, νομοθετημένη για πρώτη φορά το 2023, με τετραμηνιαίες καταβολές.

Όπως είπε, εξετάζεται η παράταση του μειωμένου αγροτικού τιμολογίου ρεύματος, ενώ δηλώνει ανοιχτός στο να συζητηθεί και η πρόταση των αγροτών για περαιτέρω μείωση «στα 7 λεπτά» ανά κιλοβατώρα. «Αν έχει αλλάξει το κόστος παραγωγής ρεύματος, θα το εξετάσουμε στο τραπέζι» σημείωσε.

Για το πετρέλαιο, παραδέχθηκε ότι «χιλιάδες αγρότες δεν έλαβαν όλη ή μέρος της επιστροφής ΕΦΚ» λόγω τεχνικού προβλήματος, τονίζοντας πως η ΑΑΔΕ «έχει βρει λύση και θα εκδοθεί ανακοίνωση εντός ημερών».

Αναπροσαρμογή ποσοτήτων πετρελαίου ανά καλλιέργεια

Ο υφυπουργός επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία επανυπολογισμού των ποσοτήτων πετρελαίου ανά στρέμμα, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες κάθε καλλιέργειας.

«Οι τιμές αυτές είναι δεκαετίας. Υπάρχει επιτροπή που το μελετά και θα αλλάξει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το θέμα θα αποτελέσει αντικείμενο του διαλόγου με τους παραγωγούς.

Κάλεσμα σε οργανωμένο διάλογο – Δεν βοηθούν ακραίες εικόνες

Ο κ. Κέλλας τόνισε ότι ο πρωθυπουργός έχει απευθύνει δημόσιο κάλεσμα για συζήτηση, ζητώντας «μια αντιπροσωπευτική, συντονισμένη επιτροπή από όλα τα μπλόκα» ώστε να συζητηθούν «συγκεκριμένα αιτήματα».

Παράλληλα, καταδίκασε τα επεισόδια στην Κρήτη:

«Αυτές οι εικόνες δεν αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των αγροτών. Είναι εργαζόμενοι, οικογενειάρχες· τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση στη σύγχρονη Ελλάδα».