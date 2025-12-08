Κ. Μητσοτάκης: «Η πόρτα μου είναι ανοιχτή για τους αγρότες – Καλό είναι ο διάλογος να γίνει με τους δρόμους ανοιχτούς»

«Η υγεία του πρωτογενούς τομέα είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολεί όλους. Και πρέπει να σας πω ότι η μεγάλη αλλαγή η οποία γίνεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, επώδυνη, με πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση, καθυστερημένη ενδεχομένως, να το δεχτώ όλα αυτά, είναι προϋπόθεση, απαραίτητη προϋπόθεση, είναι η πιο σημαντική μεταρρύθμιση για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε το πρωτογενή τομέα της επόμενης μέρας. Διότι δεν γίνεται, αυτή τη στιγμή, να μην πληρώνονται οι έντιμοι αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς, αυτά τα οποία πραγματικά δικαιούνται επειδή τα χρήματα χανόντουσαν σε ένα σύστημα το οποίο είχε στηθεί με κανόνες άλλης εποχής, άλλων δεκαετιών. Αυτή η μεταρρύθμιση λοιπόν είναι απαραίτητη, προχωράει. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στις πληρωμές. Θα έχουμε όμως σημαντικές πληρωμές οι οποίες θα γίνονται μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου. Και μιας και με ρωτάτε ευθέως το θέμα των κινητοποιήσεων, εγώ θα ξαναπώ ότι πρέπει όλοι να αναλογιστούν ότι μερικές φορές οι πιο ακραίες κινητοποιήσεις ενδεχομένως να στρέψουν μεγάλα στρώματα της κοινωνίας απέναντι στους αγρότες που μπορεί να έχουν δικαιολογημένα αιτήματα» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ερώτηση του Νίκου Χατζηνικολάου για την κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων, στην συζήτηση στο πλαίσιο του συνεδρίου «Υγεία πάνω απ’ όλα».

Επισήμανε ότι η πόρτα του και τού υπουργείου και του αντιπροέδρου είναι πάντα ανοιχτή. «Θα ήταν καλό ο διάλογος να γίνει με τους δρόμους ανοιχτούς και όχι με τους δρόμους κλειστούς. Είμαστε ανοιχτοί σε έναν καλόπιστο διάλογο. Τι ζητάμε; να υπάρχει σοβαρή εκπροσώπηση των αγροτών, να ξέρουμε με ποιους το μιλούμε και επίσης να έρθουν με συγκεκριμένα αιτήματα. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια γενικότερη ασάφεια, η οποία δεν εξυπηρετεί και την προσπάθειά μας να καθίσουμε μαζί να σχεδιάσουμε επόμενα βήματα, τα οποία πρέπει να γίνουν για τον παραγωγικό τομέα. Υπάρχουν πραγματικά προβλήματα. Υπάρχουν πολύ χαμηλές τιμές σε μια σειρά από προϊόντα. Δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα, είναι πανευρωπαϊκό. Να δούμε στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών περιορισμών τι θα κάνουμε. Αλλά δεν πρόκειται να ξανακάνουμε το λάθος που κάναμε σε άλλες εποχές να τάξουμε και να δώσουμε στους αγρότες χρήματα τα οποία δεν μπορούσαμε στη συνέχεια να τα δικαιολογήσουμε και να μας ζητάει η Ευρώπη να τα επιστρέψουμε και με τόκο» σημείωσε.

Επίσης είπε ότι οτιδήποτε γίνει θα πρέπει να λάβει υπόψη και την ευρωπαϊκή διάσταση. «Πιστεύω ότι αυτός ο διάλογος δεν πρέπει να γίνει σε βάρος της υπόλοιπης κοινωνίας, η οποία ειδικά τώρα έρχονται και Χριστούγεννα, αλλά πρέπει να γίνει με καλή διάθεση».

«Και να θυμηθούμε επίσης ότι όταν είχε γίνει την προηγούμενη φορά, καταλήξαμε σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Λύσαμε το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης και της επιστροφής του. Κάναμε ένα πρώτο βήμα ως προς το ρεύμα. Εδώ είμαστε. Αλλά σε ένα κλίμα συνεννόησης και όχι με τυφλές διαμαρτυρίες, οι οποίες τελικά, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να στρέψουν και την υπόλοιπη κοινωνία απέναντι στους αγρότες και να χαθεί η ουσία. Η ουσία είναι να δούμε και να σχεδιάσουμε ποια είναι η επόμενη μέρα για τον πρωτογενή τομέα» ανέφερε.

