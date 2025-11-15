Ήρθε, δεν είδε, έχασε

Οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι της Θράκης περίμεναν, αρχικά, στις 4 Νοεμβρίου τον πρωθυπουργό της χώρας, Κυριάκο Μητσοτάκη, να έρθει στην Αλεξανδρούπολη, για να του μεταφέρουν το μήνυμα ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Οι ίδιοι κατέβηκαν στους δρόμους με τα τρακτέρ, αλλά εκείνος ανέβαλε τότε την επίσκεψή του επικαλούμενος λόγους υγείας.

Τον περίμεναν για να διαμαρτυρηθούν για τη μη καταβολή της Βασικής Ενίσχυσης, των Βιολογικών και άλλων δράσεων, για τα λάθη του συστήματος monitoring, την καταστροφή της αιγοπροβατοτροφίας από την ευλογιά που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2024 από τη Θράκη, την αύξηση του κόστους παραγωγής, την απουσία αρδευτικών υποδομών και τα διακρατικά προβλήματα στη διαχείριση των υδάτων του Άρδα.

Οι αγρότες ήθελαν να του μεταφέρουν ότι η ύπαιθρος, η Θράκη αργοσβήνει δημογραφικά, γιατί αιμορραγεί οικονομικά και τη «νέα πορεία ανάπτυξης», που βλέπει ο πρωθυπουργός να έρχεται, πολλοί από αυτούς που ζουν σήμερα εδώ δεν θα είναι στον τόπο αυτόν για να τη δουν, άμα και όταν έρθει.

Ο κ. Μητσοτάκης επαναπρογραμμάτισε την άφιξή του στη Θράκη για τις 11 Νοεμβρίου. Λίγο πριν έρθει, ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης ζήτησε από το γραφείο του πρωθυπουργού να τους προγραμματίσει μια συνάντηση στην Αθήνα, παρουσία της ηγεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, λόγω των τεράστιων σφαλμάτων του monitoring στη Θράκη.

Το ραντεβού δεν κλείστηκε, κι έτσι, με ανακοίνωσή τους, σχεδίασαν εκ νέου την υποδοχή του πρωθυπουργού στην Αλεξανδρούπολη, στο αεροδρόμιο, με τρακτέρ. Απηύθυναν, όμως, έκκληση σε δημόσια ανακοίνωσή τους να μην έρθει από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, αλλά της Χρυσούπολης, και το ίδιο είχαν μεταφέρει τηλεφωνικά στο γραφείο του, γιατί βρίσκονται σε απόγνωση και ο μόνος δρόμος είναι οι μαζικές κινητοποιήσεις.

Τότε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τους πρότειναν ολιγόλεπτη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, αλλά εκείνοι επανέλαβαν (σ.σ. 2-3 μέρες πριν από την άφιξη του τελευταίου) ότι επιδιώκουν συνάντηση στην Αθήνα, για το monitoring και τα άλλα προβλήματα και όχι εκεί και, μάλιστα, την ημέρα της μεγάλης αγροτικής κινητοποίησης στην Αθήνα, όπου συμμετείχαν και Θρακιώτες.

Ζητούσαν το άνοιγμα ουσιαστικού διαλόγου

Το προηγούμενο βράδυ, τα στελέχη του γραφείου του Κυριάκου Μητσοτάκη αναζητούσαν ποιες πληρωμές έγιναν σε Ροδόπη και Έβρο, αλλά… δεν στάθηκαν τυχεροί. Βρήκαν μόνο την πληρωμή της εγκλωβισμένης μηδικής λόγω ευλογιάς, που προγραμματίστηκε, αλλά δεν έγινε ακόμη. Εξάλλου, αυτό που ζητούσαν στην ανακοίνωσή τους ήταν «το άνοιγμα ενός ουσιαστικού διαλόγου με τα αρμόδια υπουργεία και οργανισμούς, που θα προσφέρει άμεση ανακούφιση στα χρονίζοντα ζητήματα που μας έχουν ήδη προκαλέσει οικονομική ασφυξία και μαρασμό».

Ο πρωθυπουργός της χώρας έφτασε το πρωί της Τρίτης στο αεροδρόμιο, όπου είχαν παραταχθεί τα ΜΑΤ, καθώς επίσης και αγρότες, οι οποίοι, όπως ανακοίνωσε ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, γνωρίζοντας κάθε τετραγωνικό του αεροδρομίου, είχαν κλείσει με τρακτέρ «όλες τις πόρτες εκτός από μία, αυτή που κοιτούσε στην πίσω μεριά του αεροδρομίου στην πλευρά της θάλασσας», για να δώσουν μια διέξοδο διαφυγής, «η οποία ήταν και η παγίδα για αυτούς που επέλεξαν να στείλουν τον πρωθυπουργό της χώρας από εκεί».

Θα μπορούσαν, όσοι σχεδίασαν την επίσκεψή του, ή και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης να σταθεί στο ύψος του θεσμικού του ρόλου και να φροντίσει να γίνει ένα ραντεβού στην Αθήνα για το monitoring. Θα μπορούσε να επιλέξει το αεροδρόμιο της Χρυσούπολης. Θα μπορούσε, ίσως (σ.σ. το δύσκολο σενάριο), να βγει μπροστά τους, έχοντας την προστασία των διμοιριών των ΜΑΤ, που ήρθαν από αλλού.

Ο πρωθυπουργός της χώρας προτίμησε να αποδράσει από την πίσω πλευρά του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης, από χωματόδρομο –όπου έκοψαν τα χόρτα για να περάσει– και να ακολουθήσει το επίσημο πρόγραμμά του στον Νομό Ροδόπης, δείχνοντας ότι «οι αγρότες τού είναι ανεπιθύμητοι», σύμφωνα με τους ίδιους.