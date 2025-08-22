Έκτακτοι έλεγχοι σε αγρότες που αποζημιώθηκαν για τις καταστροφές του 2023

Σε ευρείας κλίμακας επανέλεγχο των αγροτών που έλαβαν οικονομική ενίσχυση από τον ΕΛΓΑ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τις ζημιές που προκάλεσαν οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες του 2023 προχωρά η Κυβέρνηση, σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση προβλέπει τη σύσταση ειδικής Ομάδας Ελέγχου, η οποία θα αναλάβει θεματικούς ελέγχους παρακολούθησης σε όλους τους δυνητικούς δικαιούχους που είχαν δηλώσει ζημιές στον ΕΛΓΑ και έλαβαν οικονομική στήριξη στο πλαίσιο των έκτακτων ενισχύσεων.

Οι έλεγχοι αφορούν παραγωγούς που:

επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και Αυγούστου 2023,

ή αντιμετώπισαν μεγάλες ζημιές από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου λόγω των κακοκαιριών «Daniel» και «Elias».

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον ΕΛΓΑ και τις συναρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, με στόχο να διασφαλιστεί ότι οι αποζημιώσεις καταβλήθηκαν σύμφωνα με τα κριτήρια και ότι δεν υπάρχουν αδικαιολόγητες καταβολές.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση