Ο ισπανικός όμιλος El Pinar εξαγοράζει τη Φράουλες Κυριαζή Α.Ε.

Σε μια κίνηση με ιδιαίτερη σημασία για τον κλάδο της φράουλας στην Ελλάδα, ο ισπανικός όμιλος El Pinar, ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες διεθνώς στην ανάπτυξη και διάθεση ποικιλιών φράουλας, προχώρησε στην εξαγορά της Φράουλες Κυριαζή Α.Ε., από την Ηλεία, ενισχύοντας την παρουσία του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τοποθετώντας τη χώρα μας πιο δυναμικά στον ευρωπαϊκό χάρτη του προϊόντος.

Η Φράουλες Κυριαζή, με πολυετή δραστηριότητα στην καλλιέργεια και εμπορία φράουλας και ισχυρή εξαγωγική κατεύθυνση, εντάσσεται πλέον στο διεθνές δίκτυο της El Pinar, λειτουργώντας υπό την εμπορική ομπρέλα muMU, που αναπτύσσει ο ισπανικός όμιλος για την εμπορία φρέσκων φρούτων υψηλής ποιότητας.

Μετά την εξαγορά, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ανέλαβε ο Esteban Pascual Mario.

Στρατηγική επένδυση με επίκεντρο την Ελλάδα

Η συγκεκριμένη εξαγορά – η οποία έγινε γνωστή πρόσφατα από το fruitnet.com – δεν αφορά απλώς μια αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική διεθνοποίησης της El Pinar, η οποία επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο παραγωγικό και εμπορικό μοντέλο, με παρουσία σε βασικές ζώνες καλλιέργειας της Μεσογείου.

Η Ελλάδα, λόγω κλίματος, τεχνογνωσίας και εξαγωγικού προσανατολισμού της φράουλας, θεωρείται κομβικής σημασίας για τον όμιλο. Μέσα από τη συνεργασία αυτή, ανοίγεται ο δρόμος για:

καλύτερο προγραμματισμό παραγωγής,

πρόσβαση σε νέες αγορές,

ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας του ελληνικού προϊόντος και

σταθερότερες συνεργασίες με αλυσίδες του εξωτερικού.

Οι ποικιλίες ως «κλειδί» ανάπτυξης

Παράλληλα με την εξαγορά, η El Pinar καταγράφει αυξανόμενη ζήτηση για τις ποικιλίες φράουλας που έχει αναπτύξει, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο τη στρατηγική της επένδυσης στην Ελλάδα. Ποικιλίες όπως οι Primavera και Victory παρουσιάζουν αυξημένη υιοθέτηση από παραγωγούς σε διάφορες χώρες, χάρη στα χαρακτηριστικά τους σε απόδοση, ανθεκτικότητα και ποιότητα καρπού.

Η ενσωμάτωση της Φράουλες Κυριαζή προσφέρει στην El Pinar τη δυνατότητα να δοκιμάζει, να εξελίσσει και να διαδίδει τις ποικιλίες της και σε ελληνικές συνθήκες, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα των Ελλήνων παραγωγών.

Νέες προοπτικές για τους Έλληνες παραγωγούς φράουλας

Σύμφωνα με την προσέγγιση του ισπανικού ομίλου, η ανάπτυξη δεν περιορίζεται μόνο στο γενετικό υλικό, αλλά επεκτείνεται σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας: Από το φυτώριο και την καλλιέργεια, μέχρι την εμπορία και την τοποθέτηση του προϊόντος στα ράφια των ευρωπαϊκών αγορών.

Για την ελληνική φράουλα, η συμφωνία αυτή δημιουργεί προοπτικές τεχνογνωσίας, σταθερότητας και καλύτερης πρόσβασης σε διεθνή δίκτυα, σε μια περίοδο όπου ο ανταγωνισμός στον τομέα των φρέσκων φρούτων εντείνεται.

Η εξαγορά της Φράουλες Κυριαζή από την El Pinar σηματοδοτεί, έτσι, μια νέα φάση για τον κλάδο, με την Ελλάδα να αποκτά πιο ενεργό ρόλο σε έναν ταχέως αναπτυσσόμενο και απαιτητικό τομέα της ευρωπαϊκής αγροδιατροφής.