Γιώργος Ποντίκας: Αποχωρεί από τη θέση του προέδρου του ΕΣΥΦ και της Syngenta Ελλάς

Σε έντονα φορτισμένο κλίμα, με προσωπικές αναφορές αλλά και ξεκάθαρες πολιτικές θέσεις για το μέλλον της φυτοπροστασίας, πραγματοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου σε ξενοδοχείο της Αθήνας η εκδήλωση κατά την οποία ο Γιώργος Ποντίκας ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την προεδρία του Ελληνικού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ). Λίγες μέρες νωρίτερα, είχε πραγματοποιηθεί το ετήσιο συνέδριο Marketing & Sales της Syngenta Ελλάς, όπου ο κ. Ποντίκας ανακοίνωσε, επίσης, την αποχώρησή του από το τιμόνι της εταιρείας και την αντικατάστασή του από τον Stefano Maksimovic.

Όσα ειπώθηκαν στην εκδήλωση της 19ης Δεκεμβρίου στην Αθήνα

Ο απερχόμενος πρόεδρος του ΕΣΥΦ ξεκίνησε την τοποθέτησή του κάνοντας λόγο για «το τελευταίο αποχαιρετιστήριο», υπογραμμίζοντας ότι η συναισθηματική φόρτιση της στιγμής ξεπερνά κάθε προγραμματισμό. «Όταν έρχεται η ώρα και το ζεις, σου δημιουργεί μια κατάσταση που δεν περιγράφεται», είπε, περιγράφοντας τη μετάβαση από μια καθημερινότητα γεμάτη ανθρώπους και κοινές δράσεις, σε μια νέα φάση ζωής.

Ο ίδιος εξήγησε γιατί επέλεξε διαχρονικά τη συμμετοχή στα κοινά, σημειώνοντας ότι η επιχειρηματική λογική που περιορίζεται στο… «να φάμε την κατσίκα του γείτονα» δεν έχει θέση στις σημερινές συνθήκες. «Οι καιροί απαιτούν συνενώσεις και συνευρέσεις», ανέφερε, θυμίζοντας ότι τα πρώτα μεγάλα στοιχήματα στον χώρο των σπόρων και των GMOs ανέδειξαν την ανάγκη συλλογικής δράσης.

Ανατρέχοντας στην πορεία του στους συνδέσμους, στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισμό της ΕΕΠΕΣ και τη δημιουργία του ΣΕΠΥ, αλλά και στο παγκόσμιο συνέδριο σπόρων του 2013, το οποίο χαρακτήρισε «το πιο δυνατό συνέδριο ever», τονίζοντας ότι απέδειξε πως η Ελλάδα μπορεί να διεκδικήσει ρόλο ακόμη και μέσα στην κρίση.

«Δεν πρέπει να μένουμε στη γωνία και να παίζουμε μπάλα μόνο στο ατομικό μας γήπεδο»

Η θητεία του στον ΕΣΥΦ, όπως είπε, είχε από την αρχή ξεκάθαρη στόχευση: εξωστρέφεια, διάλογος και ουσιαστική παρέμβαση. «Δεν πρέπει να μένουμε στη γωνία και να παίζουμε μπάλα μόνο στο ατομικό μας γήπεδο», υπογράμμισε, αναφερόμενος στις δεκάδες παρεμβάσεις, συναντήσεις και κείμενα θέσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος λόγω της έλλειψης καινοτομίας στην κλασική φυτοπροστασία, αλλά και στις συνεχείς αποσύρσεις δραστικών ουσιών. Όπως σημείωσε, οι εγκρίσεις 120 ημερών δεν μπορούν να αποτελούν μόνιμη λύση, ενώ κάλεσε τις χώρες του Νότου να κινηθούν συντονισμένα, καθώς αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα ακάλυπτων καλλιεργειών.

Αναφερόμενος στα παράνομα φυτοφάρμακα, ήταν σαφής: «Δεν μπορεί η κατ’ εξαίρεση άδεια να αποτελεί άλλοθι για τα παράνομα». Τόνισε ότι η ευθύνη βαραίνει πρωτίστως τον χρήστη, ενώ έκανε λόγο για ανάγκη συνεργασίας σε όλη την αλυσίδα «από το χωράφι στο ράφι».

Ανακύκλωση φυτοπροστατευτικών: Επιτέλους ήρθε η πολυπόθητη ΚΥΑ

Ως σημαντικό επίτευγμα της θητείας του χαρακτήρισε την πρόοδο στο ζήτημα της ανακύκλωσης των κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, με την έκδοση της ΚΥΑ και την ενεργοποίηση της ΚΥΚΛΟΣ ΑΕ, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για αποτέλεσμα πολυετούς προσπάθειας.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας, κάνοντας λόγο για κυριαρχία καλλιεργειών χαμηλής προστιθέμενης αξίας και έλλειψη στρατηγικής για ποιοτική, δυναμική γεωργία.

Στην εκδήλωση, τον λόγο πήραν επίσης εκπρόσωποι των δύο άλλων συνδέσμων γεωργικών εφοδίων. Ο προσωρινός πρόεδρος του ΕΣΥΦ, Βάσος Ευθυμιάδης, μίλησε για το ήθος και τη συνθετική ικανότητα του Γιώργου Ποντίκα, ενώ ο πρόεδρος του ΣΠΕΛ, Δημήτρης Ρουσσέας, αναφέρθηκε στη στενή συνεργασία των δύο συνδέσμων. Ο πρόεδρος του ΣΕΠΥ, Θανάσης Τσούτσας, έκανε λόγο για έναν άνθρωπο με κοινές αξίες, σεμνότητα και υψηλή αίσθηση ευθύνης.

Κλείνοντας, ο Γιώργος Ποντίκας ξεκαθάρισε ότι δεν αποχωρεί από τον δημόσιο διάλογο. «Θα συνεχίσω να μιλάω, να παρεμβαίνω και να είμαι έντονος», είπε, απευθυνόμενος ιδιαίτερα στα νέα παιδιά του κλάδου, τα οποία κάλεσε να συνεχίσουν «δυνατά».

Η αποχαιρετιστήρια εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη

Στις 15-17 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το ετήσιο συνέδριο Marketing & Sales της Syngenta Ελλάς, μέσα σε κλίμα ιδιαίτερης συγκινησιακής φόρτισης, λόγω της τελετής αποχαιρετισμού του προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου της εταιρείας, Γιώργου Ποντίκα καθώς και της τελετής ανάληψης της ηγεσίας από τον Stefano Maksimovic.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, «η μέρα ήταν πολύ ξεχωριστή, γεμάτη συναισθήματα, καθώς ο κ. Ποντίκας υπήρξε ένας άνθρωπος που εργάστηκε στη Syngenta για 36 χρόνια, την οποία υπηρέτησε με όραμα, αφοσίωση και ακούραστη προσπάθεια μέσα από τους διάφορους ρόλους που κατείχε. Κατάφερε με ακλόνητη δύναμη ψυχής να αναπτύξει, να εξελίξει και να καθιερώσει την εταιρεία ως ηγέτιδα δύναμη στον κλάδο μας. Υπήρξε η ψυχή και η κινητήριος δύναμη του οργανισμού μας. Η παρακαταθήκη που αφήνει είναι ανεκτίμητη: Μια υγιής, δυναμική εταιρεία με στέρεες βάσεις και λαμπρές προοπτικές για το μέλλον. Είμαστε βαθιά ευγνώμονες για όλα όσα προσέφερε στην εταιρεία και σε όλους εμάς προσωπικά. Από την 1η Ιανουαρίου 2026 αναλαμβάνει ο Stefano Maksimovic, ο οποίος εργάζεται ήδη 21 χρόνια στη Syngenta. Η πλούσια εμπειρία του, το επιχειρηματικό του όραμα και οι ικανότητές του ως ηγέτης, αποτελούν εγγύηση για τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της εταιρείας μας. Ευχόμαστε στον κ. Ποντίκα ολόψυχα αυτή η νέα σελίδα της ζωής του να είναι γεμάτη υγεία, χαρά, όμορφες στιγμές και νέες εμπειρίες και θερμά συγχαρητήρια στον Stefano Maksimovic για την ανάληψη των καθηκόντων του νέου ρόλου του και τις ειλικρινείς ευχές μας για μια επιτυχημένη θητεία».