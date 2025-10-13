Ελαιόλαδο: Στα 4,5-5 ευρώ εκτιμώνται οι πρώτες πράξεις για τη νέα σοδειά του έξτρα παρθένου

Τις επόμενες εβδομάδες, τα λιόπανα θα απλωθούν, οι ελαιώνες θα ζωντανέψουν και τα ελαιοτριβεία θα αρχίσουν να δουλεύουν στο φουλ. Ωστόσο, μαζί με τη συγκομιδή, μεγαλώνει και η αγωνία: Πόσο θα «πιάσει» φέτος το ελαιόλαδο; Θα μπορέσουν οι παραγωγοί να «βγάλουν» τη χρονιά;

Η τιμή εκκίνησης για τη φετινή περίοδο τοποθετείται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, στα 4,5 ευρώ το κιλό, με τάση να φτάσει τα 5 ευρώ. Η δε κατάσταση των ελαιώνων δείχνει ότι η φετινή παραγωγή στην Ελλάδα θα κινηθεί στο 60%-70% μιας κανονικής χρονιάς, δηλαδή γύρω στους 250.000-270.000 τόνους. «Οι ποσότητες είναι καθοριστικές για τη διαμόρφωση της τιμής», τονίζει ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Ελαιολάδου, Μανώλης Γιαννούλης, εξηγώντας ότι η τιμή θα εξαρτηθεί από την παγκόσμια παραγωγή, με την Ισπανία να παίζει καθοριστικό ρόλο ως η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα.

Οι καιρικές συνθήκες, ωστόσο, έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους. Η ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες του χειμώνα οδήγησαν σε μειωμένη καρποφορία, ιδιαίτερα στη Μεσσηνία και την Κρήτη. «Περιμένουμε 50%-60% λιγότερη παραγωγή σε σχέση με πέρυσι», αναφέρει ο Γιώργος Σκαρπαλέζος, ιδιοκτήτης ελαιοτριβείου στη Μεσσηνία. Παρόμοια εικόνα περιγράφει και ο Πρόδρομος Αφθονίδης από το Αρκαλοχώρι Ηρακλείου: «Σε κάποιες περιοχές της Κρήτης, η παραγωγή δεν ξεπερνά το 30%-50%».

Στο διεθνές μέτωπο, οι εκτιμήσεις για την Ισπανία κάνουν λόγο για 1,3-1,4 εκατ. τόνους, ελαφρά μειωμένη παραγωγή σε σχέση με πέρυσι, κάτι που ενδέχεται να πιέσει ανοδικά τις τιμές. Η Ιταλία, αντίθετα, προβλέπει αύξηση 30% στην παραγωγή, ωστόσο οι τιμές εκεί παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές – έως και 9 ευρώ το κιλό.

Στην Ελλάδα, οι παραγωγοί εκφράζουν έντονη ανησυχία για το κόστος. Από τα Χανιά, ο παραγωγός Παντελής Θεοδωράκης δηλώνει: «Το λάδι δεν πουλιέται πάνω από 4,5 ευρώ το κιλό, ενώ το μεροκάματο φτάνει τα 70 ευρώ. Δεν πληρωνόμαστε τον κόπο μας».

Ταυτόχρονα, η προβληματική δακοκτονία δημιουργεί νέα ερωτήματα για την ποιότητα της φετινής παραγωγής, καθώς οι ψεκασμοί έγιναν με ελλείψεις σε σκευάσματα. Παρά τις δυσκολίες, κάποιοι παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξοι. Οι πρόσφατες βροχές σε περιοχές της Μεσσηνίας βελτίωσαν την κατάσταση, ενώ τα πρώτα αγουρέλαια εμφανίζουν χαμηλές οξύτητες.

Έναρξη με Αγίους Αποστόλους Λακωνίας

Ιδιαίτερα θετικό ήταν το αποτέλεσμα της πρώτης δημοπρασίας αγουρέλαιου στον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Αγίων Αποστόλων Λακωνίας, αφού η τιμή πώλησης ήταν τελικά πάνω από την τιμή εκκίνησης που είχε τεθεί.

Όπως μας ενημέρωσε ο πρόεδρος του συνεταιρισμού, Παναγιώτης Μπατσάκης, «η δημοπρασία ξεκίνησε στα 7,50 ευρώ, αλλά τελικά κατέληξε στα 7,85 ευρώ/κιλό. Χαρακτηριστικό του ενδιαφέροντος που υπήρχε είναι και το ότι αρχικά υπολογίζαμε να φύγουν στη δημοπρασία δύο βυτία, αλλά τελικά καταλήξαμε στους 80 τόνους, που είναι τρία βυτία».

Επίσης, λίγες μέρες μετά, ο συνεταιρισμός συμφώνησε για την πώληση ακόμα ενός βυτίου στην ίδια τιμή. Αξίζει να σημειωθεί ότι την περασμένη χρονιά είχαν φύγει από τον συνεταιρισμό 1.350 τόνοι, αλλά φέτος, όπως τονίζει ο κ. Μπατσάκης, «η παραγωγή είναι ακόμα πιο μειωμένη από την περασμένη χρονιά. Ανεξάρτητα από τις παραγόμενες ποσότητες, εμείς πλέον προχωράμε σε συνεχείς δημοπρασίες ανά τριήμερο, ώστε να δώσουμε στην αγορά τις ποσότητες που ζητά».

Ενημερωτική ημερίδα στην Αρκαδία για τα νέα δεδομένα στα ελαιοτριβεία

Με στόχο την άμεση και ουσιαστική ενημέρωση των επαγγελματιών του ελαιοκομικού κλάδου για σημαντικές αλλαγές που αφορούν τη λειτουργία των ελαιοτριβείων, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ελαιουργείων (ΠΑΣΕΛ) και το Επιμελητήριο Αρκαδίας συνδιοργάνωσαν ενημερωτική ημερίδα το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας.

Ο Μανώλης Γιαννούλης, πρόεδρος της ΕΔΟΕ, που ήταν ομιλητής, δήλωσε: «Η ημερίδα είχε στόχο να ενημερώσει, αλλά και να προκαλέσει συζήτηση γύρω από τις μεταβολές που έρχονται στο φορολογικό καθεστώς. Το άλλο ζήτημα αφορά τα νέα όρια που θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του 2027 στο ελαιόλαδο, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει όριο 4,0 mg/kg για τα υπολείμματα πετρελαίου (MOAH), αν και συζητείται και η πιο αυστηρή πρόταση για 2 mg/kg MOAH σταδιακά. Αυτό αφορά την υγεία του καταναλωτή και την ασφάλεια των τροφίμων, εστιάζοντας στη μείωση των ανιχνεύσιμων επιπέδων επιβλαβών ουσιών».