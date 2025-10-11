Μηλοειδή: Μετασυλλεκτικές επεμβάσεις για τη μείωση των εχθρών

Από αυτή την εποχή, που ακολουθεί την περίοδο της συγκομιδής, και μέχρι την ολοκλήρωση του λήθαργου των δέντρων, συνιστάται για τις καλλιέργειες των μηλοειδών μία σειρά από καλλιεργητικά μέτρα και επεμβάσεις με φυτοπροστατευτικά, τα οποία αποσκοπούν στη δραστική μείωση των πληθυσμών των εχθρών (έντομα, ακάρεα), καθώς και στη μείωση των μολυσμάτων μυκητολογικών και βακτηριολογικών ασθενειών που έχουν απομείνει στις καλλιέργειες. Αυτές οι επεμβάσεις θεωρούνται απαραίτητες, διότι καθιστούν την καταπολέμηση των φυτοπαρασίτων κατά την επόμενη βλαστική περίοδο περισσότερο αποτελεσματική και οικονομική.

Φουζικλάδιο (μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά)

Ο παθογόνοι μύκητες διαχειμάζουν στα πεσμένα φύλλα, εντός των οποίων σχηματίζουν περιθήκια. Από αυτά, την άνοιξη απελευθερώνονται ασκοσπόρια, τα οποία προκαλούν τις πρωτογενείς μολύνσεις στην τρυφερή βλάστηση.Για τον δραστικό περιορισμό των αρχικών μολυσμάτων των μυκήτων την άνοιξη, συστήνεται την περίοδο αυτή η καταστροφή των περιθηκίων με ενσωμάτωση των πεσμένων φύλλων στο έδαφος, καθώς και η αφαίρεση και το κάψιμο των προσβεβλημένων από την ασθένεια κλάδων και κλαδίσκων.

Σε οπωρώνες με σημαντικές προσβολές από τους μύκητες, συστήνεται ψεκασμός του φυλλώματος των δέντρων με ουρία ή με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο μυκητοκτόνο στην υψηλότερη συνιστώμενη δόση. Εναλλακτικά, συστήνεται ανάλογος ψεκασμός των πεσμένων στο έδαφος φύλλων. Τα ανωτέρω μέτρα είναι αποτελεσματικά, εφόσον εφαρμόζονται από το σύνολο των καλλιεργητών μιας περιοχής, διότι τα μολύσματα των παθογόνων (ασκοσπόρια) μεταφέρονται με τον άνεμο και μολύνουν σε μεγάλες αποστάσεις.

Φαιά σήψη (αχλαδιά, μηλιά)

Τα προτεινόμενα μέτρα κατά του φουζικλαδίου επαρκούν και για τον περιορισμό των αρχικών μολυσμάτων του μύκητα της φαιάς σήψης. Επίσης, θα πρέπει να συλλέγονται επιμελώς και να απομακρύνονται άμεσα από τον οπωρώνα οι μουμιοποιημένοι από τον μύκητα καρποί.