Συνεχίζεται ο εφιάλτης της ευλογιάς στην περιφέρεια

Αυστηρότερα μέτρα και έλεγχοι με αυξημένες περιπολίες και μπλόκα από τους κτηνιάτρους, την Αστυνομία και τις ΔΑΟΚ για τον περιορισμό της ευλογιάς των αιγοπροβάτων αποφασίστηκαν στην κυβερνητική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (8/10), υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, και με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ, στελεχών του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και εκπροσώπων της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ).

Σύμφωνα με στελέχη του ΥΠΑΑΤ, προς το παρόν απεφεύχθη η επιλογή ενός lockdown, που θα «πάγωνε» όλες τις δραστηριότητες στην κτηνοτροφία, και θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση σε 10 με 15 ημέρες. Στην περίπτωση που αποφασιζόταν ένα lockdown, οι κτηνοτρόφοι θα έπρεπε να αποζημιωθούν για την απομόνωση των κοπαδιών τους, θα υπήρχε ακόμα πιο μεγάλο κόστος για ζωοτροφές και ακόμη μεγαλύτερη απώλεια εισοδήματος των παραγωγών από το «πάγωμα» στη διακίνηση τυροκομικών προϊόντων, κρέατος κ.λπ.

Στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των ελέγχων, αποφασίστηκε καθημερινή συνεργασία μεταξύ υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Περιφερειών, υπό την καθοδήγηση του ΥπΑΑΤ, Κώστα Τσιάρα, και του αρμόδιου υφυπουργού, Χρήστου Κέλλα. Όπως διευκρινίζουν οι ιθύνοντες, οι παραβάτες θα αντιμετωπίσουν τις αυστηρές ποινές που προβλέπει η νομοθεσία. Πιο αναλυτικά, αποφασίστηκε να δοθεί έμφαση:

Στη διερεύνηση καταγγελιών για απόκρυψη κρουσμάτων.

Στον εντοπισμό περιπτώσεων παράνομης θανάτωσης ζώων και μη ορθής υγειονομικής ταφής, που συντελεί στη διάδοση της ζωονόσου.

Στις παράνομες μετακινήσεις αιγοπροβάτων, ιδίως κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες, εντός και εκτός των ζωνών επιτήρησης.

Την ίδια ώρα, οι εικόνες από τις περιοχές όπου «θερίζει» η ευλογιά των αιγοπροβάτων είναι αποκαρδιωτικές. Το ρεπορτάζ των ανταποκριτών της «ΥΧ» αποτυπώνει την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι και οι οικογένειές τους στα χωριά της υπαίθρου. Οι ζωονόσοι ξεκληρίζουν το ζωικό κεφάλαιο και εξανεμίζουν το εισόδημα των παραγωγών, αφού εκτός από την ευλογιά των αιγοπροβάτων υπάρχουν περιοχές όπου καλπάζει και ο καταρροϊκός πυρετός, με επιπτώσεις στην παραγωγή και την ποιότητα του γάλακτος.

Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι στις Σέρρες

«Τραγωδία!», με αυτόν τον χαρακτηρισμό περιγράφει την κατάσταση που επικρατεί στον κτηνοτροφικό τομέα της ΠΕ Σερρών η πρόεδρος του Πανσερραϊκού Κτηνοτροφικού Συλλόγου, Ελπίδα Σιδηροπούλου. Η ευλογιά των προβάτων έχει εξελιχθεί σε μια ανεξέλεγκτη υγειονομική και οικονομική κρίση, με τους κτηνοτρόφους να βρίσκονται σε κατάσταση απόγνωσης και οργής.

Η κα Σιδηροπούλου μιλά για μια «τραγική κατάσταση», που απειλεί όχι μόνο την τοπική παραγωγή, αλλά και την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, τόσο η ίδια, όσο και ο αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Σερρών, Παναγιώτης Σπυρόπουλος, έχουν ήδη θανατωθεί πάνω από 12.000 ζώα, αναμένονται άλλες 3.500 θανατώσεις τις επόμενες ημέρες, ενώ άλλα 11 κοπάδια που ήταν υπό εξέταση και ύποπτα το πιο πιθανό είναι να οδηγηθούν σε θανάτωση και ενταφιασμό. «Από τις 260.000 ζωικού πληθυσμού στην περιοχή, η απώλεια είναι δραματική. Οι μονάδες έχουν φρακάρει, η πώληση ζώων έχει απαγορευθεί και οι κτηνοτρόφοι αναγκάζονται να οδηγήσουν τα ζώα τους σε σφαγεία που συχνά λειτουργούν με όρους εκμετάλλευσης», σημειώνει η κα Σιδηροπούλου.

Την ίδια ώρα, όπως τονίζει, η βιολογική κτηνοτροφία, οι αυτόχθονες φυλές, οι Συνδεδεμένες Ενισχύσεις, όλα μένουν απλήρωτα, ενώ «οι κτηνοτρόφοι χρωστούν ακόμη και το ψωμί που αγοράζουν», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η πρόεδρος του Πανσερραϊκού Κτηνοτροφικού Συλλόγου.

«Οι αποζημιώσεις καθυστερούν, ενώ οι διαδικασίες κρίνονται ανεπαρκείς και αργοκίνητες. Δεν πάρθηκαν αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας από την αρχή. Ούτε από τους κτηνοτρόφους, ούτε από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ο ιός “καλπάζει” και εμείς απλώς παρακολουθούμε την καταστροφή μας», τονίζει η κα Σιδηροπούλου. Η πρόβλεψη είναι δυσοίωνη: Γάλα, τυρί και κρέας αναμένεται να ακριβύνουν σημαντικά, καθώς η προσφορά μειώνεται και η αβεβαιότητα κυριαρχεί. Η κρίση δεν αφορά μόνο τους παραγωγούς, αλλά και τους καταναλωτές σε όλη τη χώρα, που, όπως τονίζει η κα Σιδηροπούλου, θα κληθούν να πληρώσουν το «μάρμαρο».

Την ίδια ώρα με την ευλογιά, «καλπάζει» και ο καταρροϊκός πυρετός στις Σέρρες. Σύμφωνα με την πρόεδρο του Πανσερραϊκού Κτηνοτροφικού Συλλόγου, ο νομός είναι γεμάτος από την ασθένεια, χωρίς, ωστόσο, να υπάρχουν επιπτώσεις, παρά μόνο στην παραγωγή και στην ποιότητα του γάλακτος. Σημειώνεται πως ο Σύλλογος ετοιμάζει προσφυγές για τους κτηνοτρόφους που δεν έχουν αποζημιωθεί, ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο δυναμικών κινητοποιήσεων σε συνεργασία με αγροτικούς φορείς. Καθώς η κατάσταση παραμένει σε εξέλιξη, με τον αριθμό των ζώων που πρόκειται να θανατωθούν να αυξάνεται συνεχώς, η αγανάκτηση των κτηνοτρόφων μεγαλώνει και η ανάγκη για άμεση παρέμβαση γίνεται επιτακτική.

Ο αντιπεριφερειάρχης Σερρών επεσήμανε ότι το υπουργείο οφείλει να επανεξετάσει το ζήτημα του εμβολιασμού, τονίζοντας πως οι κτηνίατροι της ΠΕ Σερρών δεν είναι πλήρως αρνητικοί απέναντι στην εφαρμογή του, ενώ ζήτησε να υπάρξει αναστολή όλων των υποχρεώσεων των κτηνοτρόφων που έχασαν τις δουλειές τους.

Νέα κρούσματα σε Πέλλα, Κοζάνη και Θεσσαλονίκη

Την τελευταία εβδομάδα, νέα κρούσματα ευλογιάς των αιγοπροβάτων εντοπίστηκαν σε κτηνοτροφικές μονάδες στην Πέλλα, την Κοζάνη και τη Θεσσαλονίκη, ενώ από τη ζωονόσο έχουν «χτυπηθεί» πρόσφατα και κτηνοτροφικές μονάδες της Ημαθίας.

Στην Κοζάνη, οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται εν αναμονή της απόφασης για τη θανάτωση 700 προβάτων, καθώς κρούσματα ευλογιάς έχουν εντοπιστεί και σε δεύτερη κτηνοτροφική μονάδα στην Πτελέα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνιστούν στους κτηνοτρόφους να τηρούν τα μέτρα προστασίας και τα υγειονομικά πρωτόκολλα, να μη βόσκουν τα ζώα τους εκτός της μονάδας τους και να τηρούνται τα μέτρα καθαριότητας και απολύμανσης. Στο μεταξύ, στο πένθος βυθίστηκε η τοπική κοινωνία στο Μικρό Μοναστήρι Θεσσαλονίκης, μετά τον αιφνίδιο θάνατο ενός 75χρονου κτηνοτρόφου, ο οποίος υπέστη ανακοπή την ώρα που βρισκόταν σε παντοπωλείο του χωριού. Όπως έγινε γνωστό, ο ηλικιωμένος διατηρούσε μικρή στάνη με περίπου 25 πρόβατα και κατσίκια. Πριν από λίγες ημέρες, ορισμένα από τα ζώα του κοπαδιού διαγνώστηκαν με ευλογιά. Οι αρμόδιοι ενημέρωσαν τον κτηνοτρόφο ότι, βάσει του πρωτοκόλλου, το σύνολο του κοπαδιού θα έπρεπε να θανατωθεί, απόφαση που, όπως φαίνεται, τον συγκλόνισε βαθιά.

Οικογενειακά δράματα στον θεσσαλικό κάμπο

Ένας 53χρονος κτηνοτρόφος στη Β’ ΒΙΠΕ Βόλου, μόλις ενημερώθηκε ότι τα ζώα του που προσβλήθηκαν από ευλογιά και νοσούν θα θανατωθούν, σε μια κίνηση ακραίας απελπισίας, άρχισε να φωνάζει ότι δεν θέλει τη ζωή του και απειλούσε να αυτοκτονήσει. Επικράτησε μεγάλη αναστάτωση και πανικός, σημαίνοντας συναγερμό στις αστυνομικές αρχές. Στη συνέχεια, ευτυχώς φαίνεται ότι μεταπείστηκε και επέστρεψε στο σπίτι του.

Στο μεταξύ, σχεδόν σε καθημερινή βάση, κτηνοτρόφοι, που παραβιάζουν τα αστυνομικά μέτρα και βγάζουν τα ζώα τους να βοσκήσουν, συλλαμβάνονται από την αστυνομία. Μία ακόμη ένδειξη της απελπισίας και της οικονομικής αδυναμίας των κτηνοτρόφων να κρατήσουν μαντρωμένα –ταΐζοντας με ζωοτροφές– τα ζώα τους στις μονάδες. «Ακόμη δεν έχουμε αποζημιωθεί για τις ζωοτροφές, οι οποίες λογικό είναι μετά από τόσο καιρό να εξαντληθούν. Από το να πεθάνουν από ασιτία, ας νοσήσουν», δηλώνει κτηνοτρόφος από την περιοχή της Κάρλας.

Αυτή η κατάσταση οδήγησε μια ομάδα κτηνοτρόφων στην ίδρυση Πανελλήνιου Συλλόγου Πληγέντων Κτηνοτρόφων από ευλογιά-πανώλη, με έδρα τη Λάρισα. Η Συντονιστική Επιτροπή απευθύνει κάλεσμα σε ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους από όλη την Ελλάδα, που επιθυμούν να εγγραφούν, να απευθυνθούν στα παρακάτω τηλέφωνα για να γίνουν μέλη του συλλόγου: 6932282021 (Ντιζές Δημήτρης), 6974953312 (Παπαστεργίου Γιάννης), 6974640778 (Παπαζιάκας Δημήτρης).

Την ίδια ώρα, κτηνοτρόφοι από την Τερψιθέα προχώρησαν σε διαμαρτυρία, αντιδρώντας στη λειτουργία μονάδας εμπορίας ζώντων ζώων στην περιοχή τους, φοβούμενοι εξάπλωση της ευλογιάς. Συναντήθηκαν και με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα, ο οποίος αμέσως μετά έστειλε επιστολή στην ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, με την οποία ζητούσε «την αναθεώρηση της νομοθεσίας αδειοδότησης σταβλικών εγκαταστάσεων εμπορίας ζώντων ζώων, όσον αφορά τις προϋποθέσεις λειτουργίας τους και, κυρίως, στη γειτνίασή τους με παραγωγικές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Επιπλέον, για τις ήδη αδειοδοτημένες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, που αφορούν την εμπορία ζώντων ζώων, προτείνουμε τη μετεγκατάστασή τους σε εύλογο χρονικό διάστημα σε νέες τοποθεσίες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, που θα οριστούν μετά την αναθεώρηση της σχετικής νομοθεσίας».

Το μόνο θετικό είναι ότι ξεκίνησαν να λειτουργούν τα σφαγεία πιλοτικά, μία με δύο ημέρες την εβδομάδα, ανάλογα με τις ανάγκες, προκειμένου να αποσυμφορηθούν οι μονάδες. Η εξέλιξη αυτή ανακούφισε και τον κλάδο των εκδοροσφαγέων, ο οποίος έχει οδηγηθεί σε οικονομική εξαθλίωση εδώ και 15 μήνες, αφού δεν εργάζονταν λόγω της πανώλης και συνεχίζουν με την ευλογιά.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Εκδοροσφαγέων Τυρνάβου και μέλος του ΔΣ Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, Άρη Μεϊντή, «προσπαθούμε με διάφορα μέσα να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Στο σωματείο, δουλεύαμε 16 άτομα και τώρα είμαστε 6-7. Στείλαμε δύο επιστολές στο υπουργείο Εργασίας για ένα ειδικό οικονομικό βοήθημα για το χρονικό αυτό διάστημα που τα σφαγεία υπολειτουργούν. Φυσικά, δεν είχαμε κάποια ανταπόκριση», σημειώνει.

Τέλος, διευρύνεται η δικαστική έρευνα για την ευλογιά των προβάτων που μαστίζει τη Θεσσαλία τον τελευταίο χρόνο, μετά τη νέα εισαγγελική παραγγελία του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας προς τις Εισαγγελίες Βόλου, Καρδίτσας και Τρικάλων. Ο εισαγγελέας ζητά να γίνει έλεγχος και για τη διαπίστωση αξιόποινων πράξεων, σε ό,τι αφορά τη διάδοση της νόσου και της τήρησης των προληπτικών μέτρων. Θυμίζουμε πως η προηγούμενη εισαγγελική παραγγελία αφορούσε το θέμα των ελέγχων για την ασφάλεια των τροφίμων σχετικά με τη νόσηση των ζώων από ευλογιά και τη διοχέτευσή τους στην αγορά.

Κώστας Τσιάρας: «Σύντομα οι αποζημιώσεις για τα θανατωθέντα ζώα» Έκκληση στους αρμόδιους φορείς και στους κτηνοτρόφους να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να περιοριστεί και να εκριζωθεί η νόσος της ευλογιάς απηύθυνε για άλλη μια φορά ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας την Τετάρτη (8/10) σε εκπομπή στο ertnews. «Κάνω έκκληση· πρέπει να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να περιορίσουμε και να εκριζώσουμε τη νόσο. Προφανώς, είναι ζήτημα η εκρίζωσή της. Από την άλλη, η παρατεταμένη περίοδος της ζωονόσου στην Ελλάδα θα προκαλέσει πρόβλημα στις εξαγωγές. Δεν εξαιρώ τον εαυτό μου ή το υπουργείο από τον επιμερισμό των ευθυνών. Θέλουμε να αποφύγουμε πάση θυσία το lockdown», είπε χαρακτηριστικά. Ο ΥπΑΑΤ ενημέρωσε ακόμη ότι «αναμένεται η τελευταία υπογραφή, ώστε να δώσουμε αποζημιώσεις για τα θανατωθέντα ζώα του τελευταίου χρονικού διαστήματος, η οποία θα είναι 250 ευρώ ανά ζώο».

Έξαρση της ευλογιάς σε Ροδόπη και Ξάνθη

Απελπισία επικρατεί στους κτηνοτρόφους της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά τον αποδεκατισμό των αιγοπροβάτων από την ευλογιά. Στη Ροδόπη, τα κρούσματα αυξάνονται δραματικά και ο νομός μετρά 12 θανατώσεις κοπαδιών μέσα σε δέκα μέρες. «Οι κτηνοτρόφοι δεν είχαν ζωοτροφές να ταΐσουν τα ζώα τους, οπότε ή θα ψοφούσαν στις μονάδες ή θα τα έβγαζαν για βοσκή. Δεν υπήρχε άλλος δρόμος, γιατί δεν πήραν αποζημιώσεις για ζωοτροφές», περιγράφει ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ροδόπης, Δημήτρης Γρηγοριάδης.

Ο ίδιος εκτιμά ότι σύμφωνα με τα στοιχεία των κτηνιατρικών υπηρεσιών, θα έπρεπε οι κτηνοτρόφοι να λαμβάνουν αποζημιώσεις ανά μήνα. «Οι συνάδελφοι που έμειναν είναι χρεωμένοι μέχρι τον λαιμό. Ισχύει απαγόρευση μετακίνησης ζωοτροφών, δεν έχουν χρήματα να σιτίσουν τα ζώα. Δεν έχουν ένα τσουβάλι μηδική ή καλαμπόκι, αλλά ούτε ένα ευρώ για τον εαυτό τους! Ακόμη και lockdown να γίνει, θα τα βγάλουν έξω τη νύχτα να τα ταΐσουν. Για να επιβάλεις τον εγκλεισμό, πρέπει και να τον πληρώσεις», αναφέρει ο κ. Γρηγοριάδης. Θυμίζει ότι οι κτηνοτρόφοι χρωστούν σε ΕΦΚΑ και εφορία. Το κοπάδι του ίδιου θανατώθηκε τον περασμένο Νοέμβριο, έλαβε αποζημίωση, αλλά δεν έχει άλλο εισόδημα. «Δεκατέσσερις μήνες ευλογιάς. Θα χρειαστούν ένα με δύο χρόνια ακόμη. Πώς θα συντηρήσουμε τις οικογένειές μας μέχρι τότε;» αναρωτιέται.

Ο κ. Γρηγοριάδης δίνει έμφαση στις απολυμάνσεις, ζητά να τοποθετηθούν κάμερες για να διαπιστώνεται ότι ανανεώνεται το φάρμακο και σχολιάζει ότι «δύο τάφροι στη Μέστη δεν είχαν νερό, το ίδιο στο Πόρτο Λάγος, κάποιες φορές δεν υπήρχε νερό». Λέει ότι χρειάζεται να εποπτεύει κάποιος υπάλληλος της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας αν υπάρχει φάρμακο. «Έκανα αυτοψία στο Πόρτο Λάγος και δεν είχε νερό. Οι υπάλληλοι φεύγουν μετά τις 2 το μεσημέρι», δηλώνει. Ο προϊστάμενος Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ΠΑΜ-Θ, Νίκος Φωτεινιάς, απαντά ότι μέχρι νωρίς το βράδυ υπάρχει προσωπικό που ανανεώνει το απολυμαντικό, το οποίο δεν αφρίζει πάντα, άρα δεν μπορεί κάποιος να διαπιστώσει την ύπαρξή του.

Σημειώνει, επίσης, ότι σχεδιάζουν να δημιουργήσουν σταθμούς απολύμανσης, αλλά απαιτείται μια γραφειοκρατική διαδικασία. Η πορεία της ζωονόσου συνεχίζεται ακάθεκτη και στην Ξάνθη, που παρουσιάζει επίσης έξαρση, ενώ εμφανίστηκαν τρία κρούσματα και στη Σαμοθράκη, παρότι την περασμένη εβδομάδα έγινε απολύμανση του οδικού δικτύου, περιμετρικά του νησιού.

Κρούσματα καταρροϊκού σε Ροδόπη, Καβάλα και Δράμα

Ο κ. Φωτεινιάς αναφέρει ότι εμφανίστηκαν και κρούσματα καταρροϊκού πυρετού σε κοπάδια της Ροδόπης, της Καβάλας και της Δράμας. «Η Κτηνιατρική Υπηρεσία ενημερώνεται, λαμβάνει και ελέγχει τα δείγματα και, στη συνέχεια, λαμβάνονται μέτρα σε ακτίνα 200 χλμ. στην οποία απαγορεύεται η διακίνηση ζώων», σημειώνει και εξηγεί ότι όταν εμφανίζεται σε βοοειδή δεν προκαλεί νόσημα όπως στο πρόβατο και αναφέρει ότι υπάρχει έλλειψη εμβολίων στην αγορά, των οποίων η προμήθεια γίνεται την άνοιξη. «Οι κτηνοτρόφοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως μέτρο αντιμετώπισης τα εξωπαρασιτοκτόνα, γιατί ο καταρροϊκός μεταδίδεται από έντομα», συμβουλεύει.

Σε συναγερμό οι κτηνοτροφικές μονάδες στη Φθιώτιδα

Μεγάλη ανησυχία επικρατεί και στις κτηνοτροφικές μονάδες της Φθιώτιδας, μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα ευλογιάς σε κοπάδι 55 προβάτων στη Στυλίδα. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στους κτηνοτρόφους της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι φοβούνται εξάπλωση της νόσου και στα δικά τους κοπάδια.

Ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Αποστολόπουλος, επιβεβαιώνει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Όπως τονίζει, οι έλεγχοι εντείνονται σε όλη την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να αποτραπεί η διασπορά της ασθένειας σε άλλες περιοχές.

Ο κτηνοτρόφος Νίκος Κατσούλας από τη Λαμία κάνει λόγο για μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, με βαρύ οικονομικό και ψυχολογικό κόστος για τις κτηνοτροφικές οικογένειες. Όπως αναφέρει, οι περισσότεροι προσπαθούν με κάθε τρόπο να προστατεύσουν τα ζώα τους, εφαρμόζοντας σχολαστικά τα μέτρα βιοασφάλειας. «Καλλιεργώ μηδική για να καλύψω τις ανάγκες των ζώων μου χωρίς να προμηθεύομαι τροφή από τρίτους», δηλώνει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αυτάρκειας και της προσοχής. «Πρόσφατα, βρήκα συνάδελφο να βόσκει τα πρόβατά του μέσα στη δική μου καλλιέργεια. Το ζήτημα δεν είναι η απώλεια παραγωγής, αλλά η παραβίαση των κανόνων βιοασφάλειας. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει όλους», καταλήγει.

Μεγάλο το πλήγμα για την αιγοπροβατοτροφία της Δυτικής Ελλάδας

Στη Δυτική Ελλάδα, η αιγοπροβατοτροφία πλήττεται σοβαρά από τις ζωονόσους, προκαλώντας μεγάλο οικονομικό πλήγμα στους κτηνοτρόφους και σοβαρές επιπτώσεις στην ύπαιθρο, όπου η κτηνοτροφία αποτελεί μοναδική πηγή εισοδήματος. Η ευλογιά αιγοπροβάτων συνεχίζει να καταστρέφει κοπάδια σε Αιτωλοακαρνανία και Δυτική Αχαΐα, ενώ στην Ηλεία ο καταρροϊκός πυρετός έχει προκαλέσει σημαντικές απώλειες ζώων και παραγωγής. Οι συνέπειες είναι ήδη ορατές σε κάθε εκτροφή, αφήνοντας κτηνοτρόφους και ζώα να αντιμετωπίζουν μια κρίση με ανεξέλεγκτη πορεία.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έθεσε στο Περιφερειακό Συμβούλιο το θέμα για τη διαμόρφωση πλαισίου στήριξης των κτηνοτρόφων και την ελάφρυνση των επιπτώσεων στις τοπικές εκμεταλλεύσεις. Σύμφωνα με στοιχεία που παρατέθηκαν εκεί, μέχρι τις 6/10/2025 είχαν καταγραφεί 112 εστίες (4.500 ζώα) στη Λακκόπετρα, τον Άραξο, το Μετόχι, το Λάππα, το Λιμνοχώρι, τα Σαγαίικα και το Βουπράσιο και επιπλέον δύο εστίες στη Μανωλάδα της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Στο Ευνηνοχώρι και τον Γαλατά, έχουν σημειωθεί 12 κρούσματα και ένα ακόμη στο Νεοχώρι, εκτός ζώνης επιτήρησης, οπότε και υπάρχει νέα ζώνη προστασίας σε 60 εκμεταλλεύσεις. Πρόκειται για επέκταση προς το Μεσολόγγι, γεγονός που χαρακτηρίζεται ανησυχητικό, καθώς αποτελεί απομακρυσμένο σημείο.

Aντιμέτωποι με την καταστροφή των κοπαδιών τους, οι κτηνοτρόφοι της Ηλείας πραγματοποίησαν κινητοποίηση στον κόμβο Αγίου Γεωργίου στον Πύργο, ύστερα από σειρά συσκέψεων σε όλο τον νομό, όπου αποφασίστηκε η συλλογική δράση για την προστασία της κτηνοτροφίας. Σε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ηλείας (ΟΑΣΗ) ζητά άμεσα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς των νοσημάτων, πλήρη αποζημίωση στο 100% για τα χαμένα ζώα, αναπλήρωση του εισοδήματος, δωρεάν ζωοτροφές και φαρμακευτική αγωγή, ασφαλή ταφή των νεκρών ζώων και εφαρμογή προγράμματος εμβολιασμού από κρατικές υπηρεσίες.

Σχεδόν καθημερινά, οι αρμόδιες αρχές καταγράφουν νέα κρούσματα ευλογιάς σε κτηνοτροφικές μονάδες. Η Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας προβαίνει σε ελέγχους σε ακτίνα 5-20 χλμ. γύρω από τα θετικά δείγματα και προχωρά στη θανάτωση των προσβεβλημένων κοπαδιών. Ο έλεγχος της νόσου παραμένει δύσκολος, ενώ οι κτηνοτρόφοι καλούνται να τηρούν αυστηρά τα μέτρα υγιεινής και προστασίας. Η κατάσταση θεωρείται κρίσιμη, λόγω τάσεων εξάπλωσης και προκαλεί έντονη ανησυχία. Οι τοπικές και περιφερειακές υπηρεσίες βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, προχωρώντας σε προληπτικά μέτρα.

Μέχρι στιγμής, έχουν θανατωθεί 14.000 ζώα σε 168 μονάδες, που αντιπροσωπεύουν το 0,9% του συνολικού πραγματικού ζωικού κεφαλαίου. Όπως αναφέρει στην «ΥΧ» ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Δρ Κωνσταντίνος Μηλιός, η κατάσταση δεν φαίνεται να βελτιώνεται, παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

«Θερίζει» στην Ηλεία ο καταρροϊκός πυρετός

Ο δήμαρχος Πύργου, Στάθης Καννής, ζητά άμεση στήριξη των πληγέντων κτηνοτρόφων λόγω του καταρροϊκού πυρετού, ο οποίος έχει πλήξει κυρίως την Κοινότητα Κουτσοχέρας και το Μουζάκι της Δημοτικής Ενότητας Ωλένης. Η αντιμετώπιση της νόσου είναι δύσκολη, λόγω της ανάγκης περιορισμού των ζώων και του υψηλού κόστους των θεραπειών.

Ο Δήμος Ήλιδας έχει ήδη εφαρμόσει μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης στην Πηνεία, ενώ ο δήμαρχος, Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, έχει αποστείλει έγγραφα προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καταγράφοντας τα αιτήματα των κτηνοτρόφων για ένταξη της ΔΕ Πηνείας σε ζώνη ειδικής προστασίας, με αποζημιώσεις για φάρμακα, ζωοτροφές, απώλεια εισοδήματος και ζωικό κεφάλαιο και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του ΟΣΔΕ 2026. Έχει ζητηθεί, επίσης, ο ορισμός επιτροπής καταγραφής απωλειών και αποστολή ειδικών εμπειρογνωμόνων, η δωρεάν παροχή κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής και εφαρμογή αεροψεκασμού για τον περιορισμό της ασθένειας.