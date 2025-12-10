Σχεδιάζουν να κλείσουν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης οι αγρότες – Δικαστικός επιμελητής στα «Πράσινα Φανάρια»

Τέσσερα είναι τα αγροκτηνοτροφικά μπλόκα που έχουν στηθεί περιμετρικά της Θεσσαλονίκης και οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι και εμμένουν στη στάση τους και τις κινητοποιήσεις τους.

Στο μπλόκο, στα «Πράσινα Φανάρια», πριν λίγη ώρα έκλεισε ο κόμβος της Γεωργικής Σχολής, επ’ αόριστον και πλέον η κυκλοφορία γίνεται από τον κόμβο πριν τα «Πράσινα φανάρια», από τον κόμβο του ΙΚΕΑ. Από εκεί τα οχήματα εκτρέπονται και βγαίνουν προς το κέντρο υγείας Θέρμης, οδηγούνται μέσω της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης- Μουδανίων στο αεροδρόμιο.

Στο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια είναι περισσότερα από 200 τρακτέρ, ενώ αύριο αναμένονται στο σημείο πωλητές λαϊκών αγορών, για να στείλουν μήνυμα συμπαράστασης στους αγρότες και θα διαθέσουν προϊόντα που δεν πωλήθηκαν στη λαϊκή αγορά, στον κόσμο εκεί. Την Κυριακή παραγωγοί της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, αναμένεται να διανείμουν προϊόντα τους σε οδηγούς (11.00-14.00).

Όσον αφορά τα επεισόδια της Παρασκευής στο σημείο έχουν γίνει τέσσερις ταυτοποιήσεις, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία.

Στο σημείο μάλιστα βρέθηκε σήμερα δικαστικός επιμελητής που επέδωσε αγωγή σε αγρότη, από εταιρεία λιπασμάτων για χρέη απέναντί της. Όπως αναφέρει ο αγρότης, «Πως θα πληρώσουμε χωρίς εισόδημα τα λιπάσματα; Λιπάσματα τα οποία χρωστάμε και δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Ο αγρότης βασίζεται στην επιδότηση, στις τιμές και στην παραγωγή, αυτά όλα έχουν καταρρεύσει», είπε μεταξύ άλλων.

Κλειστή από τις 13.00 και για μία ώρα είναι η Εγνατία οδός στο Δερβένι, όπου τα τρακτέρ παραμένουν εκεί σε παράταξη στον παράδρομο και για μία ώρα κλείνουν συμβολικά και τα δύο ρεύματα, κάθε μέρα. Όση ώρα είναι κλειστά τα δύο ρεύματα, τα οχήματα εκτρέπονται μέσω Λαγυνών.