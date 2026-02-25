ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

ΕΛΓΑ: Πληρώνει σήμερα αποζημιώσεις ύψους 18,3 εκατ. ευρώ σε 8.480 δικαιούχους

25/02/2026
52'' διάβασμα
elga-plironei-simera-apozimioseis-ypsous-183-ekat-evro-se-8-480-dikaiouchous-368062

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  Κώστας Τσιάρας, κατόπιν συνεργασίας με τον Πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α.  Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζο, αποφάσισαν την καταβολή αποζημιώσεων από τον Οργανισμό, σε παραγωγούς των οποίων οι καλλιέργειες υπέστησαν ζημίες εντός του έτους 2025, ύψους 18,3 εκ. Ευρώ σε 8.480 δικαιούχους και για ζημίες, οι οποίες εντάσσονται σε προγράμματα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, ύψους 387 χιλ. ευρώ σε 168 δικαιούχους.

Οι αποζημιώσεις και οι ενισχύσεις, θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των παραγωγών, μετά τις 14:00 της Τετάρτης 25ης Φεβρουαρίου 2026.

Ο ΕΛ.Γ.Α., συνεπής στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων έναντι των ασφαλισμένων παραγωγών, ανταποκρίνεται με διαφάνεια, αξιοπιστία και φερεγγυότητα, στις προσδοκίες τους.

Δείτε Επίσης
elga-plironei-simera-apozimioseis-ypsous-183-ekat-evro-se-8-480-dikaiouchous-373638

Το χρονοδιάγραμμα καταβολής αποζημιώσεων σε τρεις φάσεις και οι πληρωμές των ενισχύσεων

Νέος κύκλος πληρωμών αποζημιώσεων δρομολογείται από τον Ελληνικό Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), με καταβολές που αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε διαδοχικές φάσεις το προσεχές διάστημα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «ΥΧ», την ερχόμενη εβδομάδα προγραμματίζεται πληρωμή ύψους περίπου 17 εκατ. ευρώ, η οποία αφορά ζημιές του 2025 από όλα τα καλυπτόμενα ζημιογόνα αίτια πλην του παγετού. […]

23/02/2026 4' διάβασμα

ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΑΠΟ:
ypaithros.gr
ΕΛΓΑ αποζημιώσεις