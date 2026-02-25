ΕΛΓΑ: Πληρώνει σήμερα αποζημιώσεις ύψους 18,3 εκατ. ευρώ σε 8.480 δικαιούχους

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, κατόπιν συνεργασίας με τον Πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α. Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζο, αποφάσισαν την καταβολή αποζημιώσεων από τον Οργανισμό, σε παραγωγούς των οποίων οι καλλιέργειες υπέστησαν ζημίες εντός του έτους 2025, ύψους 18,3 εκ. Ευρώ σε 8.480 δικαιούχους και για ζημίες, οι οποίες εντάσσονται σε προγράμματα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, ύψους 387 χιλ. ευρώ σε 168 δικαιούχους.

Οι αποζημιώσεις και οι ενισχύσεις, θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των παραγωγών, μετά τις 14:00 της Τετάρτης 25ης Φεβρουαρίου 2026.

Ο ΕΛ.Γ.Α., συνεπής στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων έναντι των ασφαλισμένων παραγωγών, ανταποκρίνεται με διαφάνεια, αξιοπιστία και φερεγγυότητα, στις προσδοκίες τους.