Το χρονοδιάγραμμα καταβολής αποζημιώσεων σε τρεις φάσεις και οι πληρωμές των ενισχύσεων

Νέος κύκλος πληρωμών αποζημιώσεων δρομολογείται από τον Ελληνικό Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), με καταβολές που αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε διαδοχικές φάσεις το προσεχές διάστημα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «ΥΧ», την ερχόμενη εβδομάδα προγραμματίζεται πληρωμή ύψους περίπου 17 εκατ. ευρώ, η οποία αφορά ζημιές του 2025 από όλα τα καλυπτόμενα ζημιογόνα αίτια πλην του παγετού. Τα ποσά θα καταβληθούν σε αρκετές χιλιάδες δικαιούχους, με βάση τα πορίσματα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί και εκδοθεί.

Ακολουθεί δεύτερη πληρωμή, η οποία τοποθετείται χρονικά προς τα τέλη Μαρτίου ή εναλλακτικά μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα του Πάσχα. Και σε αυτή την περίπτωση οι αποζημιώσεις θα αφορούν το σύνολο των ζημιογόνων αιτιών εκτός παγετού και θα καταβληθούν ολόκληρα τα ποσά που θα προκύψουν από τα πορίσματα που θα έχουν εκδοθεί έως τότε — όχι προκαταβολές. Το τελικό ύψος της πληρωμής παραμένει ανοιχτό, καθώς θα εξαρτηθεί από τον αριθμό και το ύψος των φακέλων που θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία εκκαθάρισης.

Σε επόμενο στάδιο προβλέπεται και τρίτη πίστωση που θα αφορά αποκλειστικά τις ζημιές από παγετό. Για τη συγκεκριμένη πληρωμή δεν έχει ακόμη καθοριστεί χρονοδιάγραμμα, ενώ το ύψος του ποσού θα διαμορφωθεί με βάση τα υπόλοιπα που θα απομείνουν από τις προηγούμενες καταβολές, σε συνδυασμό με την πορεία είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών.

Το πλάνο των ενισχύσεων

Όσον αφορά την πληρωμή ενισχύσεων, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΑΑΔΕ (πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ) έως το Πάσχα αναμένονται πιστώσεις για την Ειδική Ενίσχυση Βάμβακος, τις συνδεδεμένες ενισχύσεις για μαλακό και σκληρό σιτάρι και κριθάρι, υπόλοιπα της Εξισωτικής, καθώς και οι παλαιές εκκρεμότητες των ετών 2016 και 2017. Υπενθυμίζεται ότι το ΟΣΔΕ 2025 θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου.

Αναλυτικά, οι πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν είναι οι εξής:

Α) Παρεμβάσεις Άμεσων ενισχύσεων:

Πληρωμές εκκρεμοτήτων παλαιότερων ετών 2016 και 2017

Βασική Εισοδηματική Στήριξη 2025

Γεωργοί Νεαρής Ηλικίας 2025

Βασική Αναδιανεμητική Στήριξη για τη Βιωσιμότητα 2025

Συνδεδεμένες ενισχύσεις (Σκληρό και Μαλακό Σίτο, Κριθάρι) 2025

Ειδική Ενίσχυση Βάμβακος 2025

Β) Μέτρα – Παρεμβάσεις Αγροτικής Ανάπτυξης

Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα (Εξισωτική) 2025

Μάλιστα σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά μετά από συνάντηση που είχε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου, με τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρο Πρωτοψάλτη το επόμενο διάστημα προβλέπεται η χορήγηση 80 εκατ. ευρώ σε βαμβακοπαραγωγούς και παραγωγούς σκληρού σίτου, καθώς και 30 εκατ. ευρώ, μέσω του καθεστώτος de minimis, σε παραγωγούς μηδικής.

Επιπλέον, κατά τη συνάντηση αναφέρθηκε ότι τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα Νέων Αγροτών αναμένονται εντός Μαρτίου.

Αποτελέσματα στο monitoring 2025 και διορθώσεις για τα «κίτρινα» αγροτεμάχια έως 27/2

Προθεσμία έως τις 27 Φεβρουαρίου 2026 θέτει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στους αγρότες για την αποστολή φωτογραφικού υλικού των αγροτεμαχίων τους μέσω της εφαρμογής Agrisnap. Η διαδικασία αφορά περιπτώσεις όπου ο δορυφορικός έλεγχος (monitoring) έχει επισημάνει με «κίτρινη» ένδειξη τα αγροτεμάχια, καθώς και εκτάσεις που έχουν δηλωθεί ως κοφτολίβαδα ή σε καθεστώς αγρανάπαυσης.

Οι φωτογραφίες που θα υποβληθούν θα εξεταστούν εκ νέου σε συνδυασμό με δορυφορικά δεδομένα για το ημερολογιακό έτος 2025 (1/1/2025 – 31/12/2025), προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει τηρηθεί η υποχρέωση άροσης ή κοπής, όπου αυτή προβλέπεται.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας δεν θα είναι εφικτή η υποβολή φωτογραφιών μέσω της εφαρμογής για τον συγκεκριμένο κύκλο αξιολόγησης. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας εκτιμάται ότι θα ανοίξει τον δρόμο για συμπληρωματικές καταβολές της ενιαίας ενίσχυσης πριν από το Πάσχα.