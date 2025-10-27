ΕΛΓΟ: Διοικητική εξέταση για το κρούσμα ευλογιάς στο Ινστιτούτο Ζωικής Παραγωγής στα Γιαννιτσά

Σε κατεπείγουσα διοικητική εξέταση προχώρησε πρόσφατα ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, έπειτα από την εμφάνιση κρούσματος ευλογιάς σε πρόβατα του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής που βρίσκεται στα Γιαννιτσά.

Με την σχετική απόφαση που υπογράφει ο Α’ Αντιπρόεδρος του ΔΣ, καθηγητής Νεκτάριος Βιδάκης, ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στοχεύει στη διερεύνηση τυχόν πειθαρχικών ευθυνών υπαλλήλων του Ινστιτούτου, αλλά και των συνθηκών που οδήγησαν στο περιστατικό.

Σύμφωνα με την απόφαση, η εξέταση αποσκοπεί στο να διαπιστωθεί εάν είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα βιοασφάλειας και προστασίας των ζώων πριν και μετά την εμφάνιση του ύποπτου κρούσματος. Μετά τη διάγνωση της νόσου, το κοπάδι του Ινστιτούτου χαρακτηρίστηκε μολυσμένο, και επιβλήθηκε σειρά αυστηρών μέτρων, όπως η θανάτωση όλων των προβάτων, η καταστροφή ζωοτροφών και αντικειμένων, καθώς και η απολύμανση των σταβλικών εγκαταστάσεων και οχημάτων.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, την εξέταση θα διενεργήσει τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από τον Παναγιώτη Χατζηνικολάου, Β΄ Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, τον Σπυρίδωνα Μάμαλη, μέλος του Δ.Σ., και τη Σμαρώ Σωτηράκη, ερευνήτρια Α΄ βαθμίδας του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών.

Η διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 17 Νοεμβρίου 2025, ώστε να καθοριστεί εάν προκύπτουν πειθαρχικές ευθύνες και ποια πρόσωπα εμπλέκονται.

Η απόφαση βασίζεται στις διατάξεις του νόμου 5035/2023 που διέπει τη λειτουργία του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και προβλέπει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διατάξει διοικητική εξέταση για υποθέσεις που ενδέχεται να θίγουν τα συμφέροντα του Οργανισμού ή το δημόσιο συμφέρον.

Δείτε ΕΔΩ τη σχετική απόφαση