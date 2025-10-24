Ευλογιά: Τέσσερα σημεία ελέγχου στην Περιφέρεια της Πελοποννήσου

Με θέματα οδικής ασφάλειας, αντιπλημμυρικής δράσης, δακοκτονίας και πολιτισμού, ασχολήθηκε η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κατά την τελευταία της συνεδρίαση.

Εγκρίθηκαν πρακτικά διαγωνισμών που αφορούν αναδόχους διάφορων έργων. Πρόκειται για έργα που έχουν να κάνουν με την οδική ασφάλεια, με τον καθαρισμό των ρεμάτων και με την αντιπλημμυρική προστασία. Η Περιφέρεια, όπως έγινε γνωστό, διατηρεί ενεργές εργολαβίες, όλο το έτος, ώστε να αντιμετωπίζονται, άμεσα, φαινόμενα και έκτακτες ανάγκες. Εγκρίθηκε δέσμευση χρηματοδότησης, ύψους περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Το ποσό, κατανέμεται ισόποσα, για νέες παρεμβάσεις στην οδική ασφάλεια και για καθαρισμούς ποταμών και ρεμάτων, στο πλαίσιο προγράμματος υποδομών, που είναι σε εξέλιξη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Στο πεδίο της δακοκτονίας, κηρύχθηκε έκπτωτος ανάδοχος στη Λακωνία, για θέματα που αφορούσαν την παγιδοθεσία, λόγω παρέκκλισης από τους όρους της σύμβασης, όπως αναφέρει η Περιφέρεια. Παράλληλα, αποφασίστηκε η προώθηση επειγουσών διαδικασιών, για την επιλογή αναδόχων, με στόχο τη λειτουργία τριών σημείων ελέγχου, για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στις εισόδους Αρκαδίας και Μεσσηνίας. Εγκρίθηκε, ακόμα, χρηματοδότηση για τη δημιουργία επιπλέον σημείου ελέγχου, στα διόδια Σπαθοβουνίου Κορινθίας, προκειμένου να ενισχυθεί η προληψιμότητα, παρότι μέχρι σήμερα δεν έχει καταγραφεί περιστατικό.

Τέλος, εγκρίθηκε πίστωση για τη συνέχιση της λειτουργίας του Μουσείου Μίκη Θεοδωράκη, στη Ζάτουνα και για το 2026. Ο πολιτιστικός χώρος, παρουσιάζει σταθερή επισκεψιμότητα και ενισχύει τον τουρισμό της περιοχής. Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε, με τη λήψη αποφάσεων, που ενισχύουν την ασφάλεια των υποδομών, την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και τη διατήρηση εμβληματικών πολιτιστικών σημείων της Πελοποννήσου.

Πηγή: ertnews.gr