Επικεφαλής Eθνικής Eπιστημονικής Eπιτροπής για ευλογιά: Δεν είναι το εμβόλιο η λύση στην παρούσα φάση

Κατηγορηματικός ότι δεν υπάρχει στην Ε.Ε εγκεκριμένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων εμφανίστηκε, μιλώντας στην ΕΡΤ Λάρισας, ο επικεφαλής της νοεσυσταθείσας εθνικής επιστημονικής επιτροπής διαχείρισης και ελέγχου της νόσου, πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Χαρ. Μπιλινης.

Το γεγονός επιβεβαιώνει και ο ΕΟΦ με επίσημη απάντηση του σε σχετική ερώτηση της ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, υποστήριξε ο κ. Μπιλίνης εξηγώντας ταυτόχρονα τους λόγους που ο εμβολιασμός δεν αποτελεί τη λύση του προβλήματος στην παρούσα φάση:

α) Το εμβόλιο περιέχει ιό μειωμένης λοιμογόνου δύναμης, άρα ένα εμβολιασμένο ζώο μπορεί να τον μεταδώσει.

β) τα αντισώματα που δημιουργεί, δεν διαφοροποιούνται από τα αντισώματα του φυσικού στελέχους με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατό να διακριθεί αν τα ζώα είναι εμβολιασμένα ή φυσικά μολυσμένα. Κάτι τέτοιο αυτομάτως μας βάζει σε καθεστώς ενδημικής χώρας με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις εξαγωγές και το εμπόριο.

Παράλληλα η αποτελεσματικότητα του εμβολίου φθάνει το 60-65% . Αρα για κάθε 100 ζώα που θα εμβολιαστούν, τα 30-35 θα νοσήσουν.

Ο κ.Μπιλίνης ανέφερε επίσης πως θα γίνουν έλεγχοι ώστε να εντοπιστούν εμβολιασμένα ζώα και φυσικά οι περιοχές όπου διακινήθηκε παράνομα το εμβόλιο.

Καταλήγοντας ο επικεφαλής της Επιτροπής ζήτησε τη συνεργασία όλων ώστε σύντομα να “μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση”.

Πηγή: ertnews.gr