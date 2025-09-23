ΕΛΓΟ – Πρόγραμμα CAROBSHIELD: Η χαρουπιά, ασπίδα του αγροοικοσυστήματος απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου «Η χαρουπιά ασπίδα του αγροοικοσυστήματος απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής (CAROBSHIELD)» θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 24/09 στον Χαρουπόμυλο, στον Πάνορμο Ρεθύμνου.

Σημειώνεται ότι το έργο θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg VI-A Ελλάδα–Κύπρος 2021–2027 και οι φορείς που συμμετέχουν είναι από την Ελλάδα ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ που είναι ο Συντονιστής Φορέας Δήμος Αμαρίου, Ρεθύμνης, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.” και από την Κύπρο το KES Research Centre Ltd και η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού Λτδ.

Σκοπός του έργου CAROBSHIELD εστιάζει στην ανάδειξη και αξιοποίηση της χαρουπιάς ως ένα πολυλειτουργικό φυτό, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως ασπίδα προστασίας του αγροοικοσυστήματος έναντι των κινδύνων που επιφέρει η κλιματική αλλαγή, όπως είναι η ερημοποίηση, οι μεγα-πυρκαγιές, η μείωση της βιοποικιλότητας, η υποβάθμιση των εδαφών και η έντονη πίεση στο ζωικό κεφάλαιο και τις ζωοτροφές.

Το έργο περιλαμβάνει συνδυασμό ερευνητικών, πιλοτικών και επιδεικτικών δράσεων, όπως:

Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της καλλιέργειας και αξιοποίησης της χαρουπιάς και των προϊόντων της. Καταγραφή και ανάδειξη παραδοσιακών τεχνικών και μεθόδων χρήσης της χαρουπιάς. Διερεύνηση του ρόλου της χαρουπιάς στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τη

μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, και τη διατήρηση της εδαφικής γονιμότητας.

Πιλοτικές δράσεις πυροπροστασίας, με αξιοποίηση της ανθεκτικότητας του δέντρου στις φωτιές. Ανάπτυξη συστημάτων βοσκής, όπου η χαρουπιά συνυπάρχει με την αιγοπροβατοτροφία, παραδοσιακή στον τόπο μας. Χορήγηση εμπλουτισμένων σιτηρεσίων με χαρουπάλευρο σε εκτροφές αιγοπροβάτων, με σκοπό την καταπολέμηση εντερικών παθογόνων, την ενίσχυση της υγείας και ευζωίας των ζώων, τη βελτίωση της ποιότητας ζωικών προϊόντων και τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα της κτηνοτροφίας. Ενημέρωση και εκπαίδευση των εμπλεκομένων (δημοτικών και περιφερειακών αρχών, γεωπόνων, κτηνιάτρων, δασολόγων, αγροτών και κτηνοτρόφων) στις περιοχές παρέμβασης.

Το έργο θα υλοποιηθεί στις ακόλουθες περιοχές:

Κρήτη (Ρέθυμνο) – με τη συμμετοχή του Δήμου Αμαρίου,

Δωδεκάνησα (Ρόδος, Κάσος, Λέρος),

Κύπρος (Λεμεσός),

οι οποίες επελέγησαν λόγω της έντονης παρουσίας χαρουπιάς, της προβληματικής έκθεσης σε περιβαλλοντικούς κινδύνους και της παραδοσιακής κτηνοτροφικής δραστηριότητας.

Πληροφορίες: Δρ Σμαράγδα Σωτηράκη, [email protected], 6944 468660

Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα