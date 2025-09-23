Για πρώτη φορά συγκομιδή κόκκινου ακτινιδίου στη Νάουσα

Σε νέα τροχιά μπαίνει ένα από τα πλέον εξαγώγιμα προϊόντα της χώρας μας μετά και την πρώτη συγκομιδή του κόκκινου ακτινιδίου, ενός φρούτου που συνδυάζει εντυπωσιακή εμφάνιση, υψηλή γλυκύτητα και σημαντική διατροφική αξία. Η καλλιέργεια ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια σε επιλεγμένες περιοχές –Καβάλα, Αγρίνιο και Νάουσα– και σήμερα οι πρώτοι καρποί είναι έτοιμοι να μπουν στην αγορά, σηματοδοτώντας μια καινοτομία που συνδυάζει αισθητική, γεύση και εμπορική δυναμική.

Πιο συγκεκριμένα, η δίχρωμη ποικιλία Dong Hong, που φυτεύτηκε πριν από τρία χρόνια, θα συγκομιστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Για τον λόγο αυτόν, αλλά και για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής καλλιέργειας 7 στρεμμάτων, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Mithras Commercial Investments και στα αγροκτήματα της Agretis Farms ομιλία και παρουσίαση των κοκκινόκαρπων ακτινιδίων ποικιλίας Dong Ηong από τον τεχνικό διευθυντή της Jingold Greece, Αθανάσιο Πισαλίδη.

Στην κατάμεστη από παραγωγούς αίθουσα, ο εκπρόσωπος της εταιρείας έκανε μια λεπτομερή ανάλυση της ποικιλίας, από τον τρόπο φύτευσης έως και συγκομιδής της, η οποία –όπως είπε– είναι αρκετά ευαίσθητη, ενώ έχει πολύ μεγάλη συντηρισιμότητα.

Μια ποικιλία με χαρακτήρα και προοπτική

Η Dong Ηong είναι μια δίχρωμη ποικιλία, με χρυσοκίτρινη σάρκα και έναν χαρακτηριστικό κόκκινο δακτύλιο στο κέντρο. Δεν έχει το χνούδι (τρίχα) των πράσινων ποικιλιών, ενώ η υψηλή ξηρά ουσία της προσδίδει έντονη γλυκύτητα. Συγκομίζεται περίπου έναν μήνα νωρίτερα από το πράσινο ακτινίδιο, προσφέροντας πλεονεκτήματα στην εμπορική του διάθεση.

Η ποικιλία Dong Ηong δεν είναι ελεύθερα διαθέσιμη. Η καλλιέργειά της γίνεται αποκλειστικά μέσω συνεργασίας με την Jingold, υπό αυστηρά κριτήρια και με υποχρεωτική κάλυψη των φυτών με δίχτυ ή πλαστικό για προστασία από καιρικά φαινόμενα και έντομα. «Το βασικό πλεονέκτημα είναι η εμφάνιση και η γεύση. Πρόκειται για ένα ακτινίδιο που δεν μοιάζει με κανένα άλλο», σημείωσε ο τεχνικός διευθυντής της Jingold Greece και πρόσθεσε: «Η ποικιλία είναι ευαίσθητη, απαιτεί προστασία. Δεν νοείται να καλλιεργείται χωρίς δίχτυ ή πλαστικό κάλυμμα. Αυτός είναι απαράβατος όρος για την προστασία της επένδυσης του παραγωγού».

Η εταιρεία Jingold λειτουργεί ως «club» ποικιλιών, προσφέροντας άδεια καλλιέργειας μόνο σε συνεργαζόμενους παραγωγούς που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από όλη τη χώρα για τη συγκεκριμένη ποικιλία, γιατί είναι μοναδική. Κίτρινες ποικιλίες υπάρχουν πάρα πολλές. Κόκκινες δεν υπάρχουν ή και αυτές που υπάρχουν δεν είναι τόσο καλής εμπορικής αξίας», κατέληξε ο κ. Πισαλίδης.

Καθετοποίηση και στρατηγική επένδυση

Κατά την επιτόπια επίσκεψη στον πιλοτικό οπωρώνα της Mithras Commercial Investments και Agretis Farms, ο συνιδιοκτήτης των εταιρειών, Ισαάκ Σαλασίδης, μίλησε για τη στρατηγική της εταιρείας και την απόφαση να επενδύσει δυναμικά στο ακτινίδιο. «Η καλλιέργεια ακτινιδίου είναι δυναμική, έχει μέλλον. Μαζί με τον συνέταιρό μου αποφασίσαμε να επενδύσουμε σε μεγάλη κλίμακα. Σήμερα, έχουμε 450 στρέμματα και στόχος μας είναι να φτάσουμε τα 1.000 μέσα στην επόμενη πενταετία. Επιδιώκουμε την πλήρη καθετοποίηση της παραγωγής –από την καλλιέργεια έως την τυποποίηση–, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και να μεγιστοποιείται το κέρδος», εξήγησε ο κ. Σαλασίδης.

Η πρώτη συγκομιδή πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, στη Νάουσα και μετά την επιτυχία του εγχειρήματος, ήδη έχουν φυτευτεί επιπλέον 20 στρέμματα, με στόχο να φτάσουν τα 50-60 μέσα στα επόμενα χρόνια.

Η πρώτη εμπορική διάθεση

Η πρώτη παραγωγή είναι περιορισμένη, αλλά ήδη υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από την αγορά. Οι καρποί θα συσκευαστούν σε μικρές μονάδες και θα διατεθούν μέσω του δικτύου της Jingold, με στόχο την είσοδο του κόκκινου ακτινιδίου στα ράφια εντός της εβδομάδας.

«Η παραγωγή φέτος είναι περιορισμένη, αλλά ήδη υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από την αγορά», λέει ο κ. Σαλασίδης. «Οι καρποί θα συσκευαστούν σε μικρές μονάδες και θα διατεθούν μέσω του δικτύου της Jingold, με στόχο την είσοδο του κόκκινου ακτινιδίου στα ράφια εντός της εβδομάδας. Είμαστε από τους πρώτους που θα διαθέσουμε κόκκινα ακτινίδια στην αγορά. Η ζήτηση είναι ήδη μεγάλη και δεν υπάρχουν άλλα ώριμα κόκκινα αυτή την εποχή», κατέληξε ο κ. Σαλασίδης.