Μεσσηνία: Σε δυναμική τροχιά η εξέλιξη των θερμοκηπιακών καλλιεργειών στην Τριφυλία

Σε οδηγό για μια επιτυχημένη επένδυση στον τομέα της θερμοκηπιακής καλλιέργειας εξελίσσεται η περιοχή της Τριφυλίας, που την τελευταία δεκαετία όλα τα στοιχεία δείχνουν μια διαρκή εξέλιξη και άνοδο στη λειτουργία θερμοκηπιακών μονάδων.

Πάνω σε αυτό, ο Αντώνης Παρασκευόπουλος, προϊστάμενος της τοπικής ΔΑΟΚ και βασικός μοχλός για την ανάπτυξη της θερμοκηπιακής καλλιέργειας, ξεκαθαρίζει ότι τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δεν είναι σωστά, αφού «οι καλλιέργειες δεν είναι 2.250 στρέμματα, αλλά 3.000. Μέσα σε αυτά τα στρέμματα εμπλέκονται 450 επιχειρήσεις, που διαρκώς εξελίσσονται».

Συνεχίζοντας, ο κ. Παρασκευόπουλος σημειώνει ότι «η συνολική παραγωγή κηπευτικών ξεπερνά τους 70.000 τόνους, με κυριότερες καλλιέργειες το αγγούρι και την ντομάτα». Σε ό,τι αφορά την καλλιέργεια, που δίνει τη μεγαλύτερη ώθηση στα θερμοκήπια, ο ίδιος αναφέρει ότι είναι εκείνη του αγγουριού, αφού «πρόκειται για ένα προϊόν εξαγώγιμο, υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών. Γι’ αυτόν τον λόγο, καλλιεργούνται 1.200 στρέμματα αγγούρι στην πρώτη καλλιεργητική περίοδο και άλλα 1.000 στρέμματα στη δεύτερη καλλιεργητική περίοδο, από τον Αύγουστο μέχρι τον Δεκέμβριο».

Στα αξιοσημείωτα είναι και η καλλιέργεια της γλυκοπατάτας, που, όπως επισημαίνει ο κ. Παρασκευόπουλος, «καλλιεργείται σε 1.800 – 2.000 στρέμματα και δίνει περίπου 5.000 τόνους εμπορεύσιμης παραγωγής. Η γλυκοπατάτα παρουσιάζει ιδιαίτερο οικονομικό ενδιαφέρον και προς το παρόν εξάγεται σε μικρές ποσότητες, αλλά σε μεγάλη χρονική περίοδο».

Αισιοδοξία για το μέλλον

Σε ό,τι αφορά το μέλλον, ο κ. Παρασκευόπουλος δηλώνει αισιόδοξος, καθώς, όπως τονίζει, «τόσο το μικροκλίμα της περιοχής όσο και το έδαφος δίνουν σαφές πλεονέκτημα για την ανάπτυξη των καλλιεργειών. Η απόλυτη αξιοποίηση των προγραμμάτων βοήθησε στη δημιουργία νέων σύγχρονων θερμοκηπίων, κάτι που προέκυψε μέσα από την άριστη συνεργασία με τη ΔΑΟΚ. Το ενδιαφέρον που υπάρχει για το νέο πρόγραμμα (θερμοκηπιακών καλλιεργειών) επιβεβαιώνει ότι η ανοδική πορεία θα συνεχιστεί».