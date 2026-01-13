Ελληνικό Απόσταγµα 2026: Το «Ελληνικό Απόσταγµα» στα καλύτερά του την Κυριακή 18 Ιανουαρίου στο ΚΠΙΣΝ

Το «Ελληνικό Απόσταγµα», η µοναδική έκθεση γευστικής δοκιµής επώνυµων και

τυποποιηµένων ελληνικών αποσταγµάτων, διεξάγεται για 9η φορά την Κυριακή 18

Ιανουαρίου 2026, στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος, µε ώρες

λειτουργίες 12:00 – 15:30 και 16:00 – 19:30. Η έκθεση απευθύνεται σε καταναλωτές που

αναζητούν υψηλής ποιότητας ούζα, τσίπουρα, τσικουδιές, µπράντι, λικέρ και άλλα

αποστάγµατα απ’ όλη τη χώρα.

Φέτος, στην έκθεση συµµετέχουν 34 ποτοποιίες µε περισσότερα από 150 αποστάγµατα. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους αποσταγµατοποιούς και να

δοκιµάσουν γνωστά και καθιερωµένα ποτά, καθώς και µια πλούσια γκάµα premium

εµφιαλωµένων ελληνικών αποσταγµάτων, νέα προϊόντα, σπάνια παλαιωµένα τσίπουρα,

αποστάγµατα φρούτων, ελληνικά τζιν και λικέρ που αναδεικνύουν την µοναδικότητά τους.

Τα συγκεκριµένα ποτά αποτελούν πηγή έµπνευσης για bartenders και mixologists στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οι οποίοι τα αξιοποιούν στη δηµιουργία πρωτότυπων και ευρηµατικών κοκτέιλ.

Ξεχωριστές παράλληλες εκδηλώσεις πλαισιώνουν την έκθεση µε θέμα φέτος «Νέα &

Καινοτόµα Προϊόντα», όπου παραγωγοί θα παρουσιάσουν νέες δηµιουργίες τους, αλλά και

ποτά που ξεχωρίζουν για τις καινοτοµίες τους, όπως για παράδειγμα τσίπουρο αρωµατισµένο µε µαστίχα και τσίπουρο παλαιωµένο σε βαρέλια ελληνικής καστανιάς.

Το εισιτήριο για το «Ελληνικό Απόσταγµα» µέσω ηλεκτρονικής πλατφόρµας κοστίζει €15

(φοιτητές 12€) και αφορά µία από τις δύο χρονικές περιόδους (12:00 – 15:30 ή 16:00 – 19:30).

Περιλαµβάνει κατάλογο εκθετών και προϊόντων και το αναµνηστικό ποτήρι γευστικής

δοκιµής. Ο αριθµός εισιτηρίων ανά χρονική περίοδο είναι περιορισµένος, ενώ στην είσοδο

της έκθεσης το κόστος τους θα είναι 18€ (φοιτητές 15€) µε εγγυηµένη διαθεσιµότητα.

Περισσότερες πληροφορίες: www.apostagmata.gr