Στις 15:00 η συνάντηση αγροτών-Μητσοτάκη – Ποιοι θα πάνε τελικά στο Μαξίμου και ποιοι όχι 

Σήμερα τις 15.00 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κυβερνητικές πηγές, σχολιάζοντας την άρνηση των αγροτών που εκπροσωπεί η Πανελλαδική Επιτροπή να προσέλθουν στον διάλογο, ανέφεραν ότι η στάση αυτή δείχνει πως οι προθέσεις ορισμένων εκπροσώπων των μπλόκων «δεν αφορούσαν την ικανοποίηση δίκαιων αιτημάτων του αγροτικού κόσμου». Όπως σημείωναν, «όποιος πιστεύει στο δίκαιο των αιτημάτων του και σε κάποια λύση, προσέρχεται στον διάλογο», υπενθυμίζοντας ότι η τελευταία πρόσκληση της κυβέρνησης απευθύνθηκε χθες το απόγευμα και περιλάμβανε δύο ξεχωριστά ραντεβού, καθώς δεν κατέστη δυνατή η συγκρότηση ενιαίας επιτροπής εκπροσώπησης.

Οι ίδιες πηγές τόνιζαν ότι ο διάλογος «γίνεται για να δοθούν λύσεις στους πολλούς και όχι για να εξυπηρετηθούν προσωπικές επιλογές ή κομματικές σκοπιμότητες των λίγων», προσθέτοντας ότι «κυβέρνηση και κοινωνία δεν έχουν άλλο χρόνο για εκείνους που θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική».

Από την πλευρά τους, οι αγρότες που συντάσσονται με την Πανελλαδική Επιτροπή αποφάσισαν να μην συμμετάσχουν στη συνάντηση, μετά την ολοκλήρωση συσκέψεων στα μπλόκα της Νίκαιας, των Μαλγάρων και της Καρδίτσας. Όπως αναφέρουν, η απόφαση ελήφθη λόγω διαφωνιών για τη σύνθεση των επιτροπών εκπροσώπησης, ενώ προαναγγέλλουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Η ένταση προκλήθηκε όταν η κυβέρνηση ζήτησε να κατατεθούν δύο διακριτές συνθέσεις εκπροσώπων, έως 20 άτομα η καθεμία, αντί της πρότασης της Πανελλαδικής για μία 25μελή επιτροπή αγροτών και μία 10μελή επιτροπή κτηνοτρόφων, αλιέων και μελισσοκόμων.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές «το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, συνέχισε να εξαντλεί κάθε περιθώριο επιείκειας για να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος και αποδέχθηκε ο αριθμός των 20 ατόμων που είχε ζητηθεί και υπάρχει δυνατότητα να μεταβούν στο Μέγαρο Μαξίμου, να ανέβει στα 25».

«Δυστυχώς, για ακόμη μια φορά η όποια προσπάθεια διαλόγου από πλευράς της κυβέρνησης, τινάζεται στον αέρα με αποκλειστική υπαιτιότητα μιας μικρής μειοψηφίας εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα, που χρησιμοποιεί τον αγροτικό αγώνα ως άλλοθι για προσωπικές ή εξωθεσμικές επιδιώξεις και η οποία επιθυμούσε να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό και πρόσωπα ελεγχόμενα από τις Αρχές για παράνομες επιδοτήσεις ή παραβατικές συμπεριφορές», επισημαίνουν οι κυβερνητικές πηγές.

Οι αγρότες εκτιμούν ότι υπό τις συνθήκες αυτές δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος και καταγγέλλουν κυβερνητικούς χειρισμούς που, κατά την άποψή τους, οδηγούν σε διάσπαση του αγροτικού μετώπου.

Κανονικά η συνάντηση με τη δεύτερη επιτροπή

Την ίδια ώρα, η συνάντηση με τη δεύτερη επιτροπή, που αποτελείται από εκπροσώπους των Πράσινων Φαναριών, έξι ακόμη μπλόκων που συντάσσονται με αυτά, αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά στις 15:00 στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κυβερνητικές πηγές, αναφερόμενες στα διαδικαστικά, υπογράμμιζαν ότι από την αρχή είχε τεθεί ανώτατο όριο εκπροσώπων ώστε ο διάλογος να είναι ουσιαστικός, σημειώνοντας ότι, παρά ταύτα, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αποδέχθηκε την αύξηση του αριθμού συμμετεχόντων έως τους 25. Απέδιδαν δε το ναυάγιο του διαλόγου «στην αποκλειστική υπαιτιότητα μιας μικρής μειοψηφίας εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα».

Δεν θα συμμετάσχει στον διάλογο με τον Πρωθυπουργό το Παγκρήτιο Συντονιστικό των αγροτών. Όπως ανακοίνωσαν «είμαστε θετικοί στον διάλογο με τον πρωθυπουργό, με μοναδικό στόχο την ανάδειξη όλων των σοβαρών και διαχρονικών προβλημάτων που ταλανίζουν τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο, τόσο ως παραγωγούς όσο και ως κατοίκους ενός νησιού με ιδιαίτερες και αυξημένες δυσκολίες. Μετά ωστόσο την τοποθέτηση παραγωγών που ανήκουν στο μπλόκο της Νίκαιας, πως η παρουσία Κρητικών στον διάλογο είναι λόγος για να μην παραβρεθούν οι ίδιοι και προκειμένου να μην υπάρχει καμία προσχηματική δικαιολογία, παραχωρούμε τον χώρο του διαλόγου σε αυτούς».

Στην Αιτωλοακαρνανία, αγρότες που συνεδρίασαν στην περιοχή του Αγγελόκαστρου αποφάσισαν μπλόκο επ’ αόριστον. Σύμφωνα με την απόφαση, θα παραμείνουν στα διόδια του Αγγελόκαστρου, επιτρέποντας τη διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, ενώ παράλληλα, εξετάζονται περαιτέρω μορφές κινητοποιήσεων, όπως κλείσιμο παραδρόμων και μηχανοκίνητες πορείες στο κέντρο του Αγρινίου. Στη Δυτική Μακεδονία, οι αγρότες του μπλόκου στη Μπάρα Σιάτιστας αποφάσισαν να μην μεταβούν στην Αθήνα, εκτιμώντας ότι ο διάλογος είναι προσχηματικός. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε εκ νέου αποκλεισμός της Εγνατίας Οδού για όλα τα οχήματα από σήμερα, Τρίτη στις 12.00 το μεσημέρι, καθώς και κλείσιμο του παραδρόμου της παλαιάς εθνικής οδού Κοζάνης–Καστοριάς για τα φορτηγά, από τις 13.00 έως τις 15.00.

Παράλληλα, οι αγρότες του μπλόκου του Προμαχώνα αποφάσισαν τον αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού για τα φορτηγά επ’ αόριστον, από σήμερα στις 12:00, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Όπως προβλέπεται στην απόφαση, σε ορισμένα χρονικά διαστήματα θα προχωρούν και σε αποκλεισμό για τα ΙΧ οχήματα, με την κατάσταση να επανεκτιμάται καθημερινά.

Στη Μεσσηνία, το τοπικό μπλόκο, μετά από συνέλευση, αποφάσισε να συνταχθεί με τα υπόλοιπα πανελλαδικά μπλόκα και να μην συμμετάσχει στον διάλογο με την κυβέρνηση, εκφράζοντας διαφωνία με τους όρους που τίθενται. Για τις επόμενες ημέρες προγραμματίζονται συνολικές και συλλογικές αποφάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο για την περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Τέλος, από το Μέγαρο Μαξίμου διαμηνύεται ότι “θα εφαρμοστούν όλα όσα έχουν προαναγγελθεί προς όφελος των αγροτών και των κτηνοτρόφων”, ενώ σε περίπτωση κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων αρμόδιες για τη διαχείριση της κατάστασης είναι οι Αρχές.

Κλιμάκωση κινητοποιήσεων από το μπλόκο της Νίκαιας

Τη μη συμμετοχή τους στη σημερινή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και την περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αγρότες των μπλόκων της Θεσσαλίας, μετά από ομόφωνη απόφαση της χθεσινής γενικής συνέλευσης.

Όπως μετέδωσε στο ΕΡΤnews από το μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας ο Βαγγέλης Μητρούσιας, πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα μπλόκα των τελευταίων έξι εβδομάδων, μαζί με εκείνο του Ε65 στην Καρδίτσα, ενώ σημαντική συμμετοχή καταγράφεται και στο μπλόκο των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου. Όλα τα μπλόκα της Θεσσαλίας, όπως ανέφερε, ανήκουν στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και η απόφασή τους είναι κοινή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής προς τη γενική συνέλευση ήταν να μη συμμετάσχουν στον διάλογο, από τη στιγμή που δεν έγινε δεκτό το αίτημα για συγκεκριμένη εκπροσώπηση, όπως αυτή είχε ζητηθεί. Όπως εξήγησε, οι αγρότες είχαν συγκροτήσει δύο επιτροπές — μία πενταμελή και μία δεκαμελή — ώστε να υπάρξει πλήρης και αναλυτική ενημέρωση του Πρωθυπουργού για τα προβλήματα όλων των περιοχών και των κλάδων του πρωτογενούς τομέα.

Τόνισε ότι το ζήτημα δεν ήταν αριθμητικό, αλλά ουσιαστικό και αφορούσε την εκπροσώπηση όλων των κλάδων και των περιφερειών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, πέρα από τα γενικά προβλήματα του αυξημένου κόστους παραγωγής, κάθε περιοχή αντιμετωπίζει και ειδικά ζητήματα. Στη Θεσσαλία, όπως σημείωσε, τα προβλήματα αφορούν μεταξύ άλλων το βαμβάκι, τα δημητριακά και κυρίως την κτηνοτροφία, με παραγωγούς που έχουν χάσει τα κοπάδια τους και βρίσκονται σε αβεβαιότητα για την επιβίωσή τους.

Οι αγρότες υποστηρίζουν ότι οι δύο επιτροπές είχαν συγκροτηθεί ακριβώς για να μπορέσουν να παρουσιάσουν αναλυτικά, ανά καλλιέργεια και περιοχή, την κατάσταση που επικρατεί, ωστόσο το συγκεκριμένο σχήμα εκπροσώπησης δεν έγινε αποδεκτό.

Μετά την απόφαση μη συμμετοχής στη συνάντηση, οι αγρότες προχωρούν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Όπως ανακοινώθηκε, σήμερα στις 2 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο μπλόκο της Νίκαιας και στη συνέχεια αποκλεισμός της παλιάς εθνικής οδού Λάρισας – Βόλου, από όπου διεξάγεται αυτή την περίοδο η εκτροπή της κυκλοφορίας.

Η απόφαση αυτή αναμένεται να προκαλέσει πρόσθετη ταλαιπωρία στους διερχόμενους οδηγούς, ενώ, σύμφωνα με τους αγρότες, το πλαίσιο των κινητοποιήσεων παραμένει ανοιχτό σε περίπτωση που υπάρξει κάποια αλλαγή της τελευταίας στιγμής.

Πηγή: ΕΡΤ