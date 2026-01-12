Άρνηση αγροτών των μπλόκων Νίκαιας και Καρδίτσας για την αυριανή συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Αρνητικοί στην προοπτική της αυριανής (12/01) συνάντησης με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, είναι οι αγρότες από τα μπλόκα της Νίκαιας στη Λάρισα και της Καρδίτσας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αγρότες προσανατολίζονται σε νέα πανελλαδική σύσκεψη για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις επόμενες κινήσεις τους.

Από την Καρδίτσα και τον αυτοκινητόδρομο Ε65, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι του νομού δήλωσαν ότι θα απουσιάσουν από το αυριανό ραντεβού με τον πρωθυπουργό. Όπως εξηγούν, η απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων να συγκροτηθούν δύο επιτροπές – μία 20μελής με εκπροσώπους του φυτικού κεφαλαίου και μία με κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους – δεν έγινε δεκτή από την κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να κρίνουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος.

«Εφόσον δεν γίνει δεκτό το αίτημα για δύο επιτροπές, η Καρδίτσα θα είναι απούσα», δήλωσαν οι αγρότες. Η πρόταση που θα κάνει το μπλόκο της Καρδίτσας είναι να κατέβουν στην Αθήνα με αγροτικά αυτοκίνητα και τρακτέρ για ένα μεγάλο συλλαλητήριο και να επιχειρήσουν εκεί να δουν τον πρωθυπουργό, όπως έχει αποφασίσει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Οι αγρότες κατηγορούν την κυβέρνηση για «εμπαιγμό και προσπάθεια διάσπασης του αγροτικού κινήματος». Όπως εξηγούν, «μιλάμε για 60 μπλόκα, με ποικιλία καλλιεργειών, μελισσοκόμους, κτηνοτρόφους και αλιείς. Ζητήθηκε αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση των αγροτών, 20 μόνο άτομα και σε δύο μόνο ώρες. Δεν είναι δυνατόν να συζητηθούν επί της ουσίας τα προβλήματα που έχουμε θέσει».

Οι αγρότες προσθέτουν ότι, παρά την πρόθεση του πρωθυπουργού να συναντήσει όποιο μπλόκο θέλει, «θα μπορούσε να διαθέσει μία ή δύο ώρες επιπλέον από τον προσωπικό του χρόνο, έτσι ώστε να γίνει ουσιαστικός διάλογος». Καταγγέλλουν ακόμη ότι χθες το βράδυ ενημερώθηκαν ξαφνικά για δεύτερη συνάντηση με αγρότες που δεν συμφωνούν με τη διαχείριση του αγροτικού ζητήματος από την Πανελλαδική Επιτροπή.

Όπως σημειώνεται, η κυβέρνηση πρότεινε τη συγκρότηση δύο μπλοκ για να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά οι αγρότες επιμένουν ότι «για 60 μπλόκα και μια 20μελή επιτροπή, πόσα προβλήματα μπορούν να συζητηθούν ουσιαστικά;».

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι τα βασικά αιτήματα των αγροτών παραμένουν κοινά, ανεξαρτήτως περιοχής ή ειδικότητας: «Κανείς δεν είπε ότι σε αυτό το διάλογο θα συζητηθούν όλα και ότι δεν θα υπάρξει συνέχεια. Το επίδικο είναι να συζητηθούν τα διαρθρωτικά ζητήματα του πρωτογενούς τομέα με προοπτική στο μέλλον».

Ο Κώστας Χατζής, εκπρόσωπος του μπλόκου της Νίκαιας, τόνισε ότι η άρνηση αφορά αποκλειστικά τη «μορφή και σύνθεση της επιτροπής που εμείς καταλήξαμε».

«Κατά πάσα πιθανότητα, όπως φαίνεται τώρα, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θα είναι αρνητική», δήλωσε ο κ. Χατζής, προσθέτοντας ότι η πρόταση του Συντονιστικού είναι να μην συμμετάσχουν στο ραντεβού. «Η άρνηση μας υπόκειται καθαρά και μόνο στον περιορισμό της σύνθεσης και της μορφής της επιτροπής», τόνισε.

Το μπλόκο της Νίκαιας ζητά αντικειμενική αντιπροσώπευση που να καλύπτει όλες τις περιοχές, τα προϊόντα και όλους τους κλάδους, στο πλαίσιο της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Όπως εξήγησε ο κ. Χατζής: «Με τα χιλιάδες τρακτέρ στο δρόμο, τα 60 μπλόκα σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, για να συμβεί αυτό που ζήτησε η ίδια η κυβέρνηση, έπρεπε η Επιτροπή μας να έχει αυτή τη σύνθεση».

Παράλληλα, ο κ. Χατζής διευκρίνισε ότι η άρνηση δεν αφορά το αν ο πρωθυπουργός συναντά άλλους αγρότες ή συλλόγους: «Ναι, έχει το δικαίωμα και ο πρωθυπουργός και ο κάθε πολίτης να συναντιέται με τον πρωθυπουργό ή οποιοδήποτε στέλεχος της κυβέρνησης. Το ζήτημα μας είναι η αντιπροσωπευτικότητα».

Η τελική απόφαση αναμένεται να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση του μπλόκου τις επόμενες ώρες, ενώ ήδη πολλά μπλόκα της πανελλαδικής έχουν αποφασίσει συλλογικά να μην παραστούν στο ραντεβού.

Από το μπλόκο στα Μάλγαρα τονίζουν μάλιστα πως: «Αν ο Μητσοτάκης δεν δεχθεί 25+10 δεν θα προσέλθουμε σε διάλογo».

Από την άλλη, τα μπλόκα από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες έως την Κρήτη που διαφοροποιούνται από την πανελλαδική επιτροπή, ετοιμάζονται για το ξεχωριστό ραντεβού τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αύριο στις 3 μετά το μεσημέρι. Πρόκειται για τη συνάντηση του μπλόκου των Πράσινων Φαναριών και άλλων 16 μπλόκων και συλλόγων, με τον πρωθυπουργό.

Πηγή: ΕΡΤ