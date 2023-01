Το ελληνικό κρασί εξαργυρώνει το νέο του προφίλ στις ΗΠΑ

Την επιτυχημένη εξαγωγική πορεία του ελληνικού κρασιού στις ΗΠΑ, αποτέλεσμα συγκεκριμένης και πολύ καλά σχεδιασμένης στρατηγικής, παρουσίασε η σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ), Σοφία Πέρπερα, στο πλαίσιο ημερίδας για την επαγγελματική κατάρτιση του Συνδέσμου.

Η «εκστρατεία» στις ΗΠΑ, αλλά και σε άλλες χώρες, ξεκίνησε το 2003, με τη δημιουργία του συνδέσμου All about Greek Wine, που είχε ακριβώς στόχο την προώθηση του ελληνικού κρασιού ή καλύτερα την αλλαγή εικόνας του ελληνικού κρασιού και ολοκληρώθηκε το 2018 με θεαματικά αποτελέσματα μέσω της καμπάνιας, που ονομάστηκε Wines of Greece.

Αυξημένη προστιθέμενη αξία

Οι ποσότητες ελληνικού οίνου που πωλούνταν στις ΗΠΑ αυξήθηκαν, αλλά το πλέον αξιοσημείωτο είναι η αύξηση της μέσης τιμής πώλησης που σχεδόν διπλασιάστηκε, άρα και της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος. Συγκεκριμένα, το 2007 η μέση τιμή πώλησης ήταν κάτω από 3 ευρώ και το 2019 έφτασε τα 5,50 ευρώ το λίτρο. Σε επίπεδο ποσοτήτων, το 2016 εξήχθησαν 2.235.530 λίτρα κρασί στις ΗΠΑ και το 2021 εξήχθησαν 2.554.699 λίτρα. Ωστόσο, η αξία των εξαγωγών αυτών το 2016 ήταν 10.865.766 ευρώ και το 2021 έφτασε τα 14.216.726 ευρώ.

Το επίτευγμα αυτό στήθηκε πάνω σε ένα εντελώς νέο αφήγημα για το ελληνικό κρασί που δεν είχε καμία σχέση με την εικόνα του χύμα φθηνού κρασιού… δίπλα στη θάλασσα που κυριαρχούσε έως τότε. Άλλωστε, οι κύριοι φορείς του ελληνικού οίνου στην Αμερική ήταν οι ομογενείς, οι οποίοι προμηθεύονταν ελληνικό κρασί από τα ίδια δίκτυα που πωλούσαν ελληνική φέτα και ελληνικό ελαιόλαδο.

Ο αρχικός στόχος, όπως εξήγησε η κα Πέρπερα, ήταν να δημιουργηθεί κατηγορία «ελληνικό κρασί» και τα ελληνικά κρασιά να μη συμπεριλαμβάνονται στα λεγόμενα «others» στους καταλόγους πώλησης, αλλά και κυρίως στα κέντρα εστίασης. Η καμπάνια στόχευσε σε αυτούς που μπορούν να διαμορφώσουν την κοινή γνώμη και να επηρεάσουν τους καταναλωτές, δηλαδή δημοσιογράφους, influencers, οινοχόους κ.ά.

Οι εξαγωγές του 2021 με μια ματιά ✱ Αξία 84,8 εκατομμύρια. ✱ 11,4% της παραγωγής. ✱ Μέσος όρος τιμής 3,03 ευρώ το λίτρο. ✱ Στη Γερμανία το 43% του όγκου των εξαγωγών και το 33% της αξίας. ✱ Στις ΗΠΑ το 9% του όγκου και το 17% της αξίας. ✱ Μέσος όρος τιμής εξαγωγής κρασιών ΕΕ προς ΗΠΑ: 4,5 ευρώ/λίτρο. ✱ Μέσος όρος τιμής εξαγωγής κρασιών Ελλάδας προς ΗΠΑ: 5,56 ευρώ/λίτρο.

Μια πολιτισμική εμπειρία

Όπως επεσήμανε η κα Πέρπερα, «προφανώς, το ελληνικό κρασί παρουσιάστηκε στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης πολιτισμικής εμπειρίας και συνδυάστηκε με την ελληνική γαστρονομία». Προσέθεσε, επίσης, ότι η καμπάνια στόχευε σε νέους καταναλωτές, σε ανθρώπους που ήταν ανοιχτοί σε νέες εμπειρίες και πρόθυμοι να δοκιμάσουν. Το νέο αφήγημα εξηγούσε στους καταναλωτές ότι τα ελληνικά κρασιά είναι μοναδικά, προέρχονται από γηγενείς ποικιλίες που καλλιεργούνται σε μοναδικά αμπελοτόπια, προσφέρουν μια εξαιρετική ισορροπία ποιότητας-τιμής και μπορούν να συνδυαστούν εύκολα με πολλές διαφορετικές κουζίνες.

Για την προώθηση του ελληνικού οίνου, ο σύνδεσμος All about Greek Wine συνεργάστηκε με κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα του χώρου του κρασιού και της γαστρονομίας, διοργάνωσε γευστικές δοκιμές και επισκέψεις εξοικείωσης με τον ελληνικό αμπελώνα και εκπαιδευτικά σεμινάρια για επαγγελματίες και Τύπο.

Η Σοφία Πέρπερα παρουσίασε το παράδειγμα της Αμερικής, καθώς η ίδια εργάστηκε για αυτό. Ωστόσο, υπήρξαν και άλλες αγορές-στόχοι, κυρίως όσον αφορά την αλλαγή της εικόνας του ελληνικού οίνου. Έτσι, στην εσωτερική αγορά, η καμπάνια του Wines of Greece στόχευσε στην ανάπτυξη μιας σχέσης του κρασιού με το νέο κοινό και την αποκαθήλωση του χύμα κρασιού που πωλούνταν ως «αυθεντικό βαρελίσιο» παντού. Η άνθηση των wine bars αποδεικνύει την επιδραστικότητα του προγράμματος. Παράλληλα, έγινε προσπάθεια εκπαίδευσης των επαγγελματιών που ασχολούνται με τις πωλήσεις του κρασιού και το σερβίρισμά του.

Στη Γερμανία, όπου το ελληνικό κρασί ήταν και πάλι γνωστό κυρίως στους Έλληνες ομογενείς και είχε τη φήμη ενός φθηνού χαμηλής ποιότητας κρασιού, χρειάστηκε να αναστραφεί αυτή η εικόνα και να στηθεί ξανά η σχέση του ελληνικού κοινού με το κρασί μέσα από τη σύνδεση με τη γαστρονομία. Στόχος του προγράμματος ήταν, επίσης, οι premium/vip καταναλωτές στην Άπω Ανατολή.

Τιμή εξαγωγής ελληνικού κρασιού στις ΗΠΑ (ευρώ/κιλό)