Eλληνικό βαμβάκι: Προκλήσεις, στρατηγική και το στοίχημα της βιωσιμότητας

Στην Αθήνα, στο Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138), διεξήχθη την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026 το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το Βαμβάκι. Η διοργάνωση, που συγκέντρωσε εκπροσώπους της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της αγοράς, πραγματοποιήθηκε από τη Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της Περιφέρειας Αττικής.

Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού και πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, δίνοντας το στίγμα της σημασίας που αποδίδεται από την Πολιτεία στη βαμβακοκαλλιέργεια. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος, Ευθύμιος Φωτεινός, υπογράμμισε ότι το ευρωπαϊκό βαμβάκι ξεχωρίζει για την ποιότητά του, τη βιώσιμη παραγωγή και τη διαφάνεια στην εφοδιαστική αλυσίδα, στοιχεία που το καθιστούν ανταγωνιστικό σε διεθνές επίπεδο. Αντίστοιχα, ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Σπύρος Μάμαλης, ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων και της ενίσχυσης της έρευνας για τη δημιουργία ενός ισχυρού φακέλου ποιότητας για το ελληνικό βαμβάκι.

Το συνέδριο επιβεβαίωσε ότι το βαμβάκι εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής αγροτικής οικονομίας, καλύπτοντας περίπου το 80% της ευρωπαϊκής παραγωγής και διατηρώντας έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό. Ωστόσο, η σημερινή πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από αυξημένες προκλήσεις. Η αστάθεια των διεθνών τιμών, το αυξημένο κόστος παραγωγής και οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης δημιουργούν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον για τους παραγωγούς.

Στο πλαίσιο αυτό, η πολιτεία επανέλαβε τη δέσμευσή της για στήριξη του κλάδου μέσω συγκεκριμένων μέτρων, όπως η συνδεδεμένη ενίσχυση, αλλά και η νέα επερχόμενη δράση που στοχεύει στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της καλλιέργειας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δημιουργία σαφούς ταυτότητας για το ελληνικό βαμβάκι. Η πιστοποίηση, η ιχνηλασιμότητα και η ποιοτική διαφοροποίηση αναδείχθηκαν ως κρίσιμα εργαλεία για την ενίσχυση της θέσης του στις διεθνείς αγορές. Την ίδια στιγμή, επισημάνθηκε ότι ο κλάδος απασχολεί περίπου 100.000 ανθρώπους και συμβάλλει σημαντικά στα εξαγωγικά έσοδα της χώρας, γεγονός που τον καθιστά κομβικό για την περιφερειακή ανάπτυξη.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, αναδείχθηκαν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί, όπως το υψηλό ενεργειακό κόστος, οι τιμές των αγροεφοδίων και η συρρίκνωση της εγχώριας κλωστοϋφαντουργίας, που περιορίζει την προστιθέμενη αξία εντός της χώρας. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό που θα περιλαμβάνει επενδύσεις σε υποδομές, καινοτομία και εκπαίδευση.

Κοινός τόπος όλων των παρεμβάσεων αποτέλεσε η ανάγκη για μια δίκαιη πράσινη μετάβαση, που θα στηρίζει τον παραγωγό χωρίς να τον επιβαρύνει υπέρμετρα. Στο ίδιο πλαίσιο, τέθηκε και το ζήτημα της αναθεώρησης της εθνικής στρατηγικής για το βαμβάκι, η οποία, αν και θεσπίστηκε το 2019, θεωρείται ότι χρειάζεται επικαιροποίηση ώστε να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα.

Οι εργασίες του συνεδρίου ανέδειξαν, επίσης, τη σημασία της συνεργασίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να ενισχυθεί η κατανάλωση ευρωπαϊκού βαμβακιού. Η επένδυση στην ποιότητα, στην καινοτομία και στη γεωργία ακριβείας θεωρείται καθοριστική για το μέλλον του κλάδου, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού.

Τέλος, η ιστορική αναφορά στον Εμμανουήλ Μπενάκη και τη συμβολή του στην εισαγωγή της βαμβακοκαλλιέργειας στην Ελλάδα υπενθύμισε τη διαχρονική σημασία του προϊόντος. Σήμερα, περισσότερο από έναν αιώνα μετά, το ελληνικό βαμβάκι καλείται να προσαρμοστεί σε ένα νέο περιβάλλον, όπου η ποιότητα, η βιωσιμότητα και η τεχνολογία θα καθορίσουν την πορεία του.