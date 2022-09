Αυτή είναι η λίστα με τα αναγνωρισμένα φυσικά μεταλλικά εμφιαλωμένα νερά

Σύμφωνα με την εγκύκλιο προκειμένου ένα νερό που προέρχεται από το έδαφος της Ελλάδας ή Κράτους-Μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας να κυκλοφορεί στο ελληνικό εμπόριο ως φυσικό μεταλλικό νερό, πρέπει πρώτα να έχει αναγνωριστεί ως φυσικό μεταλλικό νερό είτε από τη χώρα μας (με απόφαση του Υπουργού Υγείας, είτε από την αρμόδια αρχή άλλου Κ-Μ της Ε.Ε.

Κάθε κράτος -μέλος της Ε.Ε. ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες προέβη στην αναγνώριση ενός νερού ως φυσικό μεταλλικό νερό. Ο κατάλογος των αναγνωρισμένων φυσικών μεταλλικών νερών (σχετ.-δ-) δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον ως άνω ευρωπαϊκό κατάλογο αναγράφονται η εμπορική επωνυμία (trade description) του φυσικού μεταλλικού νερού, η ονομασία της πηγής (name of source) και ο τόπος εκμετάλλευσης της πηγής (place of exploitation).

Μάλιστα όπως επισημαίνεται με αφορμή καταγγελίες που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία σχετικά με κυκλοφορία στο εμπόριο μη αναγνωρισμένων φυσικών μεταλλικών νερών, οι Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Π.Ε. καλούνται να διενεργήσουν αμέσως ελέγχους στα φυσικά μεταλλικά νερά που κυκλοφορούν στο εμπόριο προκειμένου να διακριβωθεί αν αυτά περιλαμβάνονται στον ευρωπαϊκό κατάλογο των αναγνωρισμένων φυσικών μεταλλικών νερών.

Ο κατάλογος με τα αναγνωρισμένα εμφιαλωμένα στην ΕΕ βρίσκεται ΕΔΩ

Ο κατάλογος με τα αναγνωρισμένα νερά στην Ελλάδα ΕΔΩ

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο ΕΔΩ

Πηγή: dikaiologitika.gr