Ο εμπορικός πόλεμος κατάπιε το success story των αμερικανικών κερασιών στην Κίνα

Το success story του αμερικανικού κερασιού στην Κίνα φαίνεται ότι ήταν μία από τις παράπλευρες απώλειες της εμπορικής διένεξης των δύο χωρών η οποία, παρά το γεγονός ότι οι μεταξύ τους συζητήσεις έκαναν επανεκκίνηση αυτή την εβδομάδα, δύσκολα θα επιλυθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.

Μέσα σε κάτι λιγότερο από δύο δεκαετίες, η αξία των εξαγωγών κερασιού των ΗΠΑ προς την Κίνα εκτοξεύτηκε από το… απόλυτο μηδέν (2000) στα 200 εκατ. δολάρια (2017), καθιστώντας ουσιαστικά τη χώρα κυρίαρχο στη συγκεκριμένη αγορά, με νούμερα σχεδόν μονοπωλιακά. Το μεγάλο μέγεθος και η γλυκιά τους γεύση έκαναν τα αμερικανικά κεράσια ιδιαίτερα δημοφιλή στην ανερχόμενη αστική τάξη της χώρας, η οποία ήταν διατεθειμένη να πληρώσει την ομολογουμένως αρκετά «αλμυρή» τιμή τους, προκειμένου να τα απολαύσει.

Όλα αυτά, όμως, άρχισαν να αλλάζουν το 2018, χρονιά που η επιβολή δασμών ύψους 50% στις εισαγωγές του φρούτου από την Αμερική εκτόξευσε την τιμή τους στα ύψη, την ώρα που το Πεκίνο άρχισε να χαλαρώνει τους όρους εισαγωγής από χώρες όπως το Ουζμπεκιστάν, οι οποίες αποτελούσαν μέρος της περίφημης πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη κι Ένας Δρόμος» (One Belt and One Ζοne) του προέδρου Xi Jinping.

Νούμερα σε διαρκή πτώση

Το αποτέλεσμα ήταν το μερίδιο των ΗΠΑ στην αμερικανική αγορά κερασιού να φθίνει διαρκώς, πέφτοντας κάτω από το 40%. Τα νούμερα που επεξεργάστηκε το πρακτορείο Reuters είναι αποκαλυπτικά: Τον Μάιο του 2018, οι ΗΠΑ κατείχαν μερίδιο 80% στο σύνολο των κινεζικών εισαγωγών κερασιού, έναν χρόνο μετά όμως το ποσοστό τους είχε υποχωρήσει στο 38%. Στο ίδιο διάστημα, οι εισαγωγές από το Ουζμπεκιστάν, οι οποίες τον Μάιο του 2018 δεν ξεπερνούσαν μερικούς τόνους, έφτασαν να αποτελούν το 50% του συνόλου.

Επιπλέον, η μείωση των αποστολών από τις ΗΠΑ είχε ως αποτέλεσμα να συρρικνωθεί και ολόκληρη η «πίτα» της αγοράς: Από τους 1.505 τόνους τον Μάιο του 2017, το σύνολο των εισαγωγών κερασιού στην Κίνα μειώθηκε σε 337 τόνους έναν χρόνο μετά, για να υποχωρήσει σε μόλις 187 τόνους τον Μάιο του 2019.

Στην πράξη, λοιπόν και σε συνδυασμό με τη δραματική μείωση του μεριδίου του, το αμερικανικό κεράσι είναι πια σχεδόν… άφαντο στην κινεζική αγορά ενώ και η τιμή του έχει σκαρφαλώσει στα 160 γουάν/κιλό όταν εκείνο από το Ουζμπεκιστάν πωλείται ακριβώς στα… μισά λεφτά (80 γουάν/κιλό).