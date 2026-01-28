ΕΛΛΑΔΑ

ΕΜΥ – Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες την Πέμπτη 29/1

Σε ποιές περιοχές θα εκδηλωθούν
28/01/2026
56'' διάβασμα
emy-ektakto-deltio-epideinosis-kairou-ischyres-vroches-kai-kataigides-tin-pebti-29-1-242595

Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο  Πέμπτη 29/1 με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα.

🎙️ ΝΕΟ PODCAST

Η ΚΑΠ φυτεύει τον σπόρο της ανανέωσης των γενεών

Ακούστε το τελευταίο επεισόδιο.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Έκτατκο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Αύριο

α. στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά από νωρίς το πρωί έως και τις μεσημβρινές ώρες.

β. στη δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα.

γ. στη Θράκη από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ.

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

ε. στην Αττική πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες.

ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΑΠΟ:
ypaithros.gr
επιδείνωση καιρού