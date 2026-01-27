Επτά νεκροί φίλαθλοι του ΠΑΟΚ σε τροχαίο στη Ρουμανία – Ταξίδευαν οδικώς για τον αγώνα με τη Λιόν

Σε σοβαρό δυστύχημα, στο οποίο εμπλέκονται Έλληνες οπαδοί του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία που ταξίδευαν προς τη Λιόν, για τον αγώνα της Πέμπτης (29/1), με την ομώνυμη γαλλική ομάδα στο πλαίσιο του Europa League.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, που μεταδίδονται από τα ρουμανικά Μέσα, ένα βανάκι με δέκα επιβαίνοντες συγκρούστηκε με φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, κοντά στην πόλη Lugojelul και συγκεκριμένα στην περιοχή Timiş, με αποτέλεσμα τον θάνατο επτά ατόμων και τον τραυματισμό τριών ακόμα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες οι δέκα ταξιδιώτες είχαν ξεκινήσει από την Κατερίνη.

Όπως μεταδίδει το digi24.ro, το mini bus που ερχόταν από την Ελλάδα και κατευθυνόταν προς τη Γαλλία προσπέρασε ένα όχημα στην είσοδο του περιφερειακού δρόμου Lugoj, και προσπαθώντας να επανέλθει στη λωρίδα του, χτύπησε ένα βυτιοφόρο, πριν εκσφενδονιστεί στην αντίθετη κατεύθυνση, όπου συγκρούστηκε με ένα φορτηγό.

Ο οδηγός του mini bus είναι μεταξύ των νεκρών, ενώ τρία άτομα τραυματίστηκαν, ένα εκ των οποίων πολύ σοβαρά, και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στο Lugoj. Σύμφωνα επίσης με τα τοπικά Μέσα τα ελικόπτερα SMURD δεν μπόρεσαν να συνδράμουν λόγω της κακοκαιρίας.

