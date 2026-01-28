Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ -Κ.  Μπατζελή: «Μέσα σε δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες έπρεπε να μαζέψουμε το «πακέτο Χατζηγάκη»»

Σκληρή διαπραγμάτευση στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα επί των ημερών της θητείας της (2009 -2010) στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το θέμα που είχε προκληθεί από τα πρόστιμα για το «πακέτο Χατζηγάκη» ανέφερε ότι έκανε η πρώην ΥπΑΑΤ Κατερίνα Μπατζελή, κατά την εισαγωγική της τοποθέτηση στην κατάθεσή της στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κα Μπατζελή αναφέρθηκε διεξοδικά στις ενέργειες που έκανε στη θητεία της για τον ΕΛΓΑ ενώ αναφερόμενη για τον οργανισμό πληρωμών, μεταξύ άλλων, είπε: «στη θητεία μας κάναμε διεθνή διαγωνισμό και ακολουθήσαμε το γαλλικό μοντέλο που ήταν επιτελικό δηλαδή να γίνει ένα σχήμα ως κυβερνητικός οργανισμός πληρωμών. Κατατέθηκαν τότε 3 υποψηφιότητες κοινοπρακτικού σχήματος. Το 2009 δεν υπήρχε ψηφιοποιημένη κοινωνία γνώσης τότε. Ο διαγωνισμός ήταν άγονος και ακυρώθηκε έγινε εκ νέου προκήρυξη από τον κ. Σκανδαλίδη όταν ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο από εμένα».