Κώστας Τσιάρας: Συμφωνήσαμε για αυστηρότερη τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας

Μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό, για την ευλογιά των αιγοπροβάτων και την ανάγκη αυστηρότερης εφαρμογής των μέτρων βιοασφάλειας, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας και ο πρόεδρος της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς, Χαράλαμπος Μπιλλίνης, δήλωσαν τα ακόλουθα:

Κώστας Τσιάρας: Μόλις ολοκληρώθηκε η σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, με τους Περιφερειάρχες σε περιοχές που καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός κρουσμάτων της ευλογιάς.

Η συζήτηση αφορούσε στην ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας, στο πώς η πατρίδα μας θα αντιμετωπίσει αυτή τη συγκεκριμένη νόσο με τα ιδιαίτερα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά, και πώς θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Νομίζω ότι όλοι συμφωνήσαμε πως το επόμενο χρονικό διάστημα θα ενταθούν ακόμα περισσότερα τα μέτρα βιοασφάλειας, με συγκεκριμένες κατευθύνσεις και συνεργασία κυρίως από την πλευρά της πολιτείας με τις Περιφέρειες, αλλά και με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Με ελέγχους, με συστηματική προσπάθεια προκειμένου να περιορίσουμε και να εκριζώσουμε τη νόσο, με βασικό γνώμονα το πώς θα μπορέσουμε να καταστήσουμε την ελληνική κτηνοτροφία βιώσιμη, ανθεκτική και ακόμη περισσότερο παραγωγική.

Δημοσιογράφος: Κύριε Υπουργέ, πώς εξελίσσεται το πρόβλημα; Υπάρχει κάποια εικόνα; Βελτιώνεται; Είμαστε στα ίδια; Υπάρχει επιδείνωση; Τί εικόνα παίρνετε από τους κτηνοτρόφους και τις Περιφέρειες;

Κώστας Τσιάρας:Αυτή τη στιγμή είμαστε στο χαμηλότερο σημείο της καμπύλης. Υπάρχει πολύ μικρός αριθμός κρουσμάτων. Είναι σχεδόν ο ίδιος με τον αριθμό κρουσμάτων που είχαμε πέρυσι ακριβώς τον ίδιο καιρό.

Βεβαίως, πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτό σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται στις χαμηλές θερμοκρασίες, λόγω ουσιαστικά του ότι βρισκόμαστε στην καρδιά το χειμώνα.

Γι’ αυτό ακριβώς και επιβάλλεται να εντείνουμε τα μέτρα βιοασφάλειας το επόμενο χρονικό διάστημα, ούτως ώστε έως το καλοκαίρι να μπορέσουμε, μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες και μέσα από έναν συγκεκριμένο σχεδιασμό που υπάρχει, να περιορίσουμε και να εξαλείψουμε τη νόσο.

Δημοσιογράφος: Υπάρχει αισιοδοξία ότι αποδίδουν τα μέτρα ή αν χρειαστεί να ληφθούν άλλα; Πού κινείστε;

Κώστας Τσιάρας: Έχουμε πει πολλές φορές ότι τα μέτρα και η αποτελεσματικότητά τους είναι ένας συνδυασμός συνεργασιών μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, των υπηρεσιών των Περιφερειών, αλλά ακόμη και των ίδιων των κτηνοτρόφων.

Και νομίζω ότι σε αυτή την εξίσωση πρέπει να προστεθούν και οι εντατικοί έλεγχοι οι οποίοι θα γίνονται από Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αυτό το χρονικό διάστημα, ούτως ώστε να καταφέρουμε μαζί με το υφιστάμενο, αλλά και το βελτιωμένο νομοθετικό πλαίσιο που θα υπάρξει, μαζί με τα μέτρα τα οποία θα ενταθούν και τα οποία ουσιαστικά θα επικαιροποιήσουν κάθε δυνατότητα ή κάθε, ενδεχομένως, παράληψη που μπορεί να έχει καταγραφεί μέχρι τώρα, να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να εκριζώσουμε τη νόσο. Όπως σας είπα νωρίτερα, είναι θέμα τεράστιας εθνικής σημασίας, να κρατήσουμε την ελληνική κτηνοτροφία, όπως είπα νωρίτερα, ανθεκτική και βιώσιμη, να μην περιοριστούν οι ελληνικές εξαγωγές και να καταφέρουμε η προστιθέμενη αξία η οποία δίνεται από τα ελληνικά κτηνοτροφικά προϊόντα, κυρίως μέσω της τεράστιας εξαγωγικής δυνατότητας της φέτας, να παραμείνει ως ένας βασικός οικονομικός παράγοντας που ενισχύει και τους ίδιους τους κτηνοτρόφους, αλλά και τις τοπικές οικονομίες στις οποίες βρίσκονται.

Δημήτρης Κουρέτας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας: Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση με τους Περιφερειάρχες και τους Υπουργούς για να υπάρχει ένας συντονισμός ενόψει της περιόδου που έρχεται, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ευλογιά. Αυτό που απασχολεί, αυτή τη στιγμή, πολύ και την κυβέρνηση και εμάς είναι πώς θα γίνει η αναπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου. Δηλαδή, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κάποιος να φέρει ζώα που του έχουν θανατωθεί, γιατί υπάρχει ευλογιά, οπότε πρέπει να δούμε πώς θα γίνει αυτή η ανασύσταση. Θα γίνει την επόμενη εβδομάδα αυτή η κουβέντα, διότι μας απασχολεί όλους, κι εμάς και την κυβέρνηση, η αναπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου. Αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή, να μην φύγουν από το επάγγελμα. Αυτή είναι όλη η συζήτηση, πώς θα μπορέσουμε να στηρίξουμε την κτηνοτροφία.

Χαράλαμπος Μπιλλίνης, Πρόεδρος Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς – Καθηγητής Ιολογίας και Ιογενών νοσημάτων και Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Συζητήσαμε με τους Περιφερειάρχες που έχουν τα περισσότερα κρούσματα αυτή την περίοδο και το μήνυμα που δώσαμε ήταν ένα και μοναδικό: αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας. Αν καταφέρουμε να τα εφαρμόσουμε σε ένα ποσοστό πάνω από 90%, θα εξαλείψουμε το νόσημα. Αυτή τη στιγμή το νόσημα, λόγω του καιρού και λόγω των μέτρων, έχει μια μεγάλη κάμψη και τους επόμενους δυόμιση μήνες είναι η χρυσή ευκαιρία να μπορέσουμε να εξαλείψουμε το νόσημα από τη χώρα.