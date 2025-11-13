Εναρκτήρια Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Έργου OFELIA στην Ξάνθη

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ), ως επικεφαλής εταίρος του προγράμματος OFELIA (Boosting interregional value chains on functiOnal Foods and mEdicinaL and aromatIc plAnts via digital transformation), διοργάνωσε με επιτυχία την εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του έργου στην Ξάνθη, στις 6-7 Νοεμβρίου 2025.

Το έργο OFELIA χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Interregional Innovation Investments Instrument (I3) και στοχεύει στην ενίσχυση των διαπεριφερειακών αλυσίδων αξίας στους τομείς των λειτουργικών τροφίμων και των φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών, μέσω της αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών και καινοτομίας.

Στην πρώτη αυτή επίσημη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε χώρο του Παλαιού Δημαρχείου Ξάνθης, στις 6 Νοεμβρίου 2025, παρευρέθηκαν εκπρόσωποι όλων των εταίρων του έργου.

Πιο αναλυτικά, στο σύνολο των εταίρων συμμετέχουν οι εξής:

το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ως συντονιστής (Ελλάδα)

ως συντονιστής (Ελλάδα) η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Νέα Γεωργία Νέα Γενιά (Ελλάδα)

(Ελλάδα) η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Reframe Food (Ελλάδα)

(Ελλάδα) η εταιρεία EXEO (Ελλάδα)

(Ελλάδα) ο Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας AgriFood Lithuania (Λιθουανία)

(Λιθουανία) η εταιρεία Acorus Calamus (Λιθουανία)

(Λιθουανία) ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Innovation Technology Cluster (Σλοβενία)

(Σλοβενία) το κέντρο διανομής Green Point (Σλοβενία)

(Σλοβενία) η εταιρεία έρευνας και τεχνολογίας Particula Group (Κροατία)

(Κροατία) η Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου του Ζάγκρεμπ (Κροατία) και

(Κροατία) και η TEAGASC, Αρχή Γεωργίας και Ανάπτυξης Τροφίμων (Ιρλανδία)

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε το όραμα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και η συμβολή του στον αγροδιατροφικό τομέα, τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς. Αναλυτικά, τοποθετήθηκε η Καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου, Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης και Συντονίστρια του έργου #OFELIA, καθώς επίσης και ο Καθηγητής Γεώργιος Μπρούφας, Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ένας κύκλος γνωριμίας, κατά τον οποίο κάθε συμμετέχων παρουσίασε συνοπτικά τον εαυτό του, τον τομέα δραστηριοποίησής του, τις βασικές επαγγελματικές του εμπειρίες και επιτεύγματα, καθώς και βασικές πληροφορίες για τον φορέα που εκπροσωπεί, όπως τον ρόλο, τις

δραστηριότητες και τους κύριους τομείς δράσης του. Η διαδικασία αυτή επέτρεψε σε όλους τους εταίρους να γνωριστούν καλύτερα και να αποκτήσουν μια συνολική εικόνα της εμπειρίας και της ειδίκευσης των συμμετεχόντων.

Ακολούθησε η παρουσίαση του μηχανισμού χρηματοδότησης του I3 Instrument της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τον Project Officer του έργου, Kyrill Dimanopoulos, ο οποίος παρείχε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το Grant Agreement, τη διαχείριση και την παρακολούθηση του έργου.

Στη συνέχεια, οι επικεφαλής των έξι Πακέτων Εργασίας παρουσίασαν τους στόχους, τις κύριες δραστηριότητες και τα παραδοτέα τους, αναδεικνύοντας τα βασικά ορόσημα και τον τρόπο με τον οποίο κάθε Πακέτο συνεισφέρει στην πρόοδο του συνολικού έργου.

Η πρώτη συνάντηση ολοκληρώθηκε με έναν ιδιαίτερα εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ των εταίρων, όπου λύθηκαν απορίες, συζητήθηκαν τα βασικά σημεία του έργου και οργανώθηκαν τα επόμενα βήματα.

Το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της παλιάς πόλης της Ξάνθης, ενώ η μέρα έκλεισε με δείπνο σε τοπικό εστιατόριο, σε μια φιλική και πολυπολιτισμική ατμόσφαιρα.

Την επόμενη μέρα, 7 Νοεμβρίου 2025, στο αμφιθέατρο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ., διεξήχθη η ημερίδα με θέμα: Αγροδιατροφή και Ψηφιακή Καινοτομία: «Το Δ.Π.Θ. ως καταλύτης ανάπτυξης». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες και ευκαιρίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις νεοφυείς εταιρείες να λάβουν άμεση οικονομική ενίσχυση, μέσω του έργου OFELIA, για τη δοκιμή, υιοθέτηση ή ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών λύσεων, μέσω ενός μηχανισμού χρηματοδοτικής στήριξης σε τρίτους (cascade funding – FSTP).

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, ερευνητές, φοιτητές και φοιτήτριες, καθώς και εκπρόσωποι φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αγροδιατροφής, της πράσινης ενέργειας και της καινοτομίας όπως αγρότες, αγροτικοί συνεταιρισμοί, μεταποιητικές μονάδες, γεωργικοί σύμβουλοι και γεωπόνοι.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στις υποδομές του Ινστιτούτου Αγροοικολογίας και Ψηφιακής Γεωργίας ΠΑΚΕΚ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Συγκεκριμένα, ο Αντιπρύτανης Γεώργιος Μπρούφας ξενάγησε τους παρευρισκόμενους στο υψηλής τεχνολογίας, πλήρως αυτοματοποιημένο, υδροπονικό θερμοκήπιο εξηγώντας πώς αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί ως υποδομή δοκιμών και αξιολόγησης, ανοικτή στην επιχειρηματική κοινότητα και σε νεοφυείς επιχειρήσεις.