Ενενήντα εστίες ευλογιάς στις Σέρρες – Νέα κρούσματα και στη Ναυπακτία

Τριακόσιες εβδομήντα οκτώ εστίες ευλογιάς των αιγοπροβάτων, σε εκμεταλλεύσεις, επιβεβαίωσε το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την Ευλογιά των προβάτων και των αιγών (Τμήμα Μοριακής Διαγνωστικής, Αφθώδους Πυρετού, Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών), από 7 Οκτωβρίου έως 12 Νοεμβρίου 2025.

Εκατόν εξήντα πέντε εστίες εντοπίζονται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Ενενήντα εστίες εντοπίζονται στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών ως εξής:

δέκα έξι (16) εστίες στο Δήμο Βισαλτίας

έντεκα εστίες (11) στο Δήμο Εμμανουήλ Παππά,

είκοσι επτά εστίες (27) στο Δήμο Ηράκλειας,

τέσσερις εστίες (4) στο Δήμο Νέας Ζίχνης,

είκοσι έξι εστίες (26) στο Δήμο Σερρών

έξι εστίες (6) στο Δήμο Σιντικής.

Νέα κρούσματα ευλογιάς στη Ναυπακτία – Θετικά στη Γαβρολίμνη, Βομβοκού και Μολύκρειο

Ανησυχία προκαλεί στη Ναυπακτία η εμφάνιση νέων κρουσμάτων ευλογιάς σε κτηνοτροφικές μονάδες στις περιοχές Γαβρολίμνης, Βομβοκούς και Μολυκρείου. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες επιβεβαίωσαν τα περιστατικά και έχουν ήδη προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου. Σύμφωνα με πληροφορίες στις παραπάνω περιοχές βρέθηκαν διαδοχικά από μια κτηνοτροφική μονάδα θετική στην Ευλογιά.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, ζητήθηκε άμεσα έλεγχος από την Κτηνιατρική Υπηρεσία σε ακόμη δύο κτηνοτροφικές μονάδες της Γαβρολίμνης και της Κάτω Βασιλικής Ναυπακτίας , προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν επιπλέον κρούσματα.

Οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ οι κτηνοτρόφοι καλούνται να τηρούν αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας και να ενημερώνουν άμεσα τις υπηρεσίες για οποιοδήποτε ύποπτο σύμπτωμα στα κοπάδια τους. Η κατάσταση αξιολογείται συνεχώς, καθώς ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς παραμένει αυξημένος.

Με πληροφορίες από ertnews.gr και nafpaktianews.gr