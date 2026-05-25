Ενημέρωση για εμφάνιση της σφήκας της καστανιάς στο όρος Πάικου

Η Ομάδα Παραγωγών «Κάστανο Πάικου» Ι.Κ.Ε. ενημερώνει τους παραγωγούς καστανιάς της περιοχής ότι εντοπίστηκε παρουσία της σφήκας της καστανιάς (Dryocosmus kuriphilus) σε δασική περιοχή της Γρίβας, στο όρος Πάικου.

Η εμφάνιση του εντόμου διαπιστώθηκε αρχικά από παραγωγό της περιοχής, κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού σε αγροτεμάχιό του. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η προσβολή εντοπίζεται σε άγρια καστανιά, σε υψόμετρο περίπου 1.000 μέτρων, ενώ η έκταση και η πιθανή διασπορά του φαινομένου δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

Η Ομάδα Παραγωγών συνιστά αυξημένη επιφυλακή από όλους τους καστανοπαραγωγούς και συστηματική επιθεώρηση των καστανεώνων, με στόχο την έγκαιρη καταγραφή και δειγματοληψία πιθανών προσβολών.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται σε νεαρούς βλαστούς, φύλλα και νέα βλάστηση, όπου το έντομο προκαλεί χαρακτηριστικές διογκώσεις (κηκίδες) πρασινωπού, ροζ ή κοκκινωπού χρώματος.

Παράλληλα, καλούνται οι αρμόδιοι δημόσιοι φορείς και κάθε εμπλεκόμενη υπηρεσία να συμβάλουν άμεσα στην παρακολούθηση και αντιμετώπιση του φαινομένου, με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης του εντόμου και την προστασία των καστανοπαραγωγικών περιοχών του όρους Πάικου.

Σε περίπτωση εντοπισμού ύποπτων συμπτωμάτων, οι παραγωγοί καλούνται να επικοινωνούν άμεσα με τον MSc Γεωπόνο – καστανοπαραγωγό Μίσκο Δημήτριο (κιν. 6951218515).

Η προστασία της καστανιάς και της παραγωγής αποτελεί κοινή ευθύνη όλων των εμπλεκομένων.

Ομάδα Παραγωγών «Κάστανο Πάικου» Ι.Κ.Ε.