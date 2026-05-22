Απόλυτη κυριαρχία των αγγουριών στις καλλιέργειες της Τριφυλίας

Ιδιαίτερη δυναμική παρουσιάζει φέτος η καλλιέργεια του αγγουριού στα θερμοκήπια της Τριφυλίας, καταλαμβάνοντας το 70% των καλλιεργούμενων εκτάσεων.

Όπως δήλωσε ο γεωπόνος και τέως προϊστάμενος της ΔΑΟΚ Τριφυλίας, Αντώνης Παρασκευόπουλος: «Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο ζενίθ της παραγωγής και της συγκομιδής, η οποία έχει ξεκινήσει από τα τέλη Ιανουαρίου για τις πρώιμες καλλιέργειες, ενώ ο κύριος όγκος της παραγωγής καταγράφηκε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο.

Σε ό,τι αφορά την καλλιέργεια, δεν υπήρξαν ιδιαίτερα προβλήματα, καθώς οι καιρικές συνθήκες ήταν ήπιες και όλα εξελίχθηκαν ομαλά. Οι τιμές παρουσίασαν διακυμάνσεις, αφού μετά το Πάσχα σημειώθηκε μείωση, ενώ τώρα αρχίζουν και πάλι να ανεβαίνουν. Η τιμή παραγωγού διαμορφώνεται στο 1 έως 1,10 ευρώ το κιλό και αποκτά εκ νέου ενδιαφέρον. Η ποιότητα είναι εξαιρετική και οι εξαγωγές προς τις ανατολικές χώρες συνεχίζονται, όπως και προς την Κεντρική Ευρώπη, αν και με μικρότερες ποσότητες. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η παραγωγή πιστοποιείται με πρωτόκολλα που απαιτούν οι αγορές».

Στη συνέχεια, ο Αντώνης Παρασκευόπουλος επεσήμανε ότι: «Τα τελευταία χρόνια η καλλιέργεια της ντομάτας έχει περιοριστεί σημαντικά και πλέον καλλιεργούνται περίπου 400 έως 500 στρέμματα, καθώς υπήρξαν σοβαρά προβλήματα με ιολογικές ασθένειες. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με την αύξηση του ενεργειακού κόστους και του ημερομισθίου, κατέστησαν την καλλιέργεια οικονομικά δύσκολη».

Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες καλλιέργειες, αυτές περιλαμβάνουν πιπεριές σε έκταση 200 έως 250 στρεμμάτων, φασόλια σε 150 έως 200 στρέμματα, καθώς και περίπου 100 στρέμματα μελιτζάνας.