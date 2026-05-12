Ανησυχία παραγωγών από την απειλητική σφήκα της καστανιάς

Ψυχραιμία και αυστηρή εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων, με επίκεντρο τη βιολογική καταπολέμηση της σφήκας της καστανιάς, η οποία απειλεί και φέτος τις καλλιέργειες, συστήνουν οι γεωπόνοι της ΔΑΟΚ της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η σφήκα αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο εχθρό της καστανοκαλλιέργειας και μπορεί να προκαλέσει μείωση της παραγωγής κατά 60–85%, καθώς και ξήρανση δέντρων σε βάθος χρόνου.

Οι μέρες που διανύουμε και μέχρι το τέλος Ιουνίου είναι κρίσιμες, ενώ κάποιοι παραγωγοί, ανήσυχοι από την αντοχή που δείχνει το έντομο–παράσιτο, προχωρούν σε κάψιμο ή κόψιμο των δέντρων, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα την προτεινόμενη βιολογική αντιμετώπισή του.

Το πρόβλημα είναι αρκετά έντονο στο Πήλιο, όπου προ ημερών πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Πνευματικό Κέντρο Κισσού, με πρωτοβουλία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς Πηλίου και με τη συμμετοχή εκπροσώπου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.

Στους παραγωγούς μοιράστηκαν 260 ωφέλιμα έντομα για την καταπολέμηση της σφήκας, σε συσκευασίες που καλύπτουν τις καλλιεργούμενες εκτάσεις της περιοχής. Ωστόσο, οι παραγωγοί δεν έκρυψαν τον προβληματισμό τους. Ιδιαίτερα σε Ζαγορά – Μούρεσι, Τσαγκαράδα, Ξουρίχτι και Κισσό επικρατεί μεγάλη αναστάτωση.

Επιμονή στην εξαπόλυση του παρασιτοειδούς ωφέλιμου εντόμου

Οι γεωπόνοι της ΔΑΟΚ Περιφέρειας Θεσσαλίας, από την πλευρά τους, επιμένουν στην εξαπόλυση του παρασιτοειδούς ωφέλιμου εντόμου Torymus sinensis και στο πρόγραμμα βιολογικής καταπολέμησης της σφήκας της καστανιάς (Dryocosmus kuriphilus), το οποίο υλοποιείται και φέτος, συνιστώντας στους παραγωγούς υπομονή και ψυχραιμία.

Επικαλούνται παραδείγματα περιοχών όπου εφαρμόστηκε με επιτυχία η βιολογική καταπολέμηση του εντόμου, όπως τα Αμπελάκια, ο Πυργετός και η Πύλη Τρικάλων.

Ο γενικός διευθυντής της ΔΑΟΚ Περιφέρειας Θεσσαλίας, Δημήτρης Σταυρίδης, δηλώνει στην «ΥΧ» ότι θα πρέπει να τηρούνται από όλους τους παραγωγούς οι παρακάτω πρακτικές:

Μέχρι τα τέλη Ιουνίου να μην διενεργούνται ψεκασμοί με εντομοκτόνα στην καλλιέργεια και να μην πραγματοποιείται καταστροφή της αυτοφυούς βλάστησης.

Μετά τη συγκομιδή των κάστανων, τα πεσμένα στο έδαφος φύλλα, καθώς και τυχόν κλαδέματα που θα προκύψουν, να συσσωρεύονται στην άκρη του χωραφιού και να μην καταστρέφονται τουλάχιστον μέχρι τον επόμενο Ιούλιο, διότι μέσα σε αυτά βρίσκονται τα εγκατεστημένα άτομα του ωφελίμου εντόμου.

Οι παραπάνω πρακτικές είναι άκρως απαραίτητες και δεν αφορούν μόνο την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο, αλλά και κάθε επόμενη για 3–4 έτη τουλάχιστον, προκειμένου να πραγματοποιηθεί απρόσκοπτα η εγκατάσταση του παρασιτοειδούς εντόμου.

Η Περιφέρεια, με όλες τις παραπάνω ενέργειες, αποδεικνύει για άλλη μία φορά το έμπρακτο ενδιαφέρον της για την προστασία των καλλιεργειών της περιοχής και του αγροτικού εισοδήματος. Επιπρόσθετα, καλεί τους καστανοπαραγωγούς να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες για οποιαδήποτε εμφάνιση συμπτωμάτων σε νέες περιοχές, ώστε σε συνεργασία μαζί τους να πραγματοποιείται άμεση επέμβαση, καταλήγει.