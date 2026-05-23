Αναμένουν τη γονιμοποίηση στο ακτινίδιο

Τη γονιμοποίηση των ακτινιδίων αναμένουν οι παραγωγοί στην Καβάλα, έχοντας ως σύμμαχο τις καιρικές συνθήκες, μεταφέρει ο παραγωγός Χρήστος Τσοχαταρίδης. «Η γονιμοποίηση είναι το Α και το Ω στα ακτινίδια και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, χωρίς να προκαλέσει προβλήματα ο καιρός», αναφέρει. Οι πολλές βροχές δεν επηρέασαν το ακτινίδιο, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπάρχουν αγροκτήματα που να συγκράτησαν νερό και, κατά συνέπεια, να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Όσον αφορά τη φροντίδα της καλλιέργειας, ορισμένοι παραγωγοί έχουν ήδη ξεκινήσει το αραίωμα. «Κάποιοι αρχίζουν από το άνθος, όμως εμείς περιμένουμε να εμφανιστεί ο καρπός. Αραιώνουμε το ακτινίδιο, ώστε να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή ποιότητα», εξηγεί.

Οι αμπελουργοί ετοιμάζονται για το ξεφύλλισμα

Ολοκληρώθηκε το βλαστολόγημα και οι αμπελουργοί ετοιμάζονται για το ξεφύλλισμα — πιο ήπιο στις λευκές και αυστηρότερο στις ερυθρές ποικιλίες — στα αμπελοτόπια της Δράμας, τα οποία βρίσκονται λίγο πριν από την ανθοφορία. «Η φυτοπροστασία και οι ψεκασμοί δεν σταματούν, γιατί, παρότι η χρονιά προοιωνίζεται πολύ καλή, έχουν ξεκινήσει συχνές βροχοπτώσεις, οι οποίες προκαλούν συναγερμό για περονόσπορο και ωίδιο», εξηγεί ο διευθυντής Αμπελώνων στο Κτήμα Παυλίδη, Γιάννης Χρόνης, επισημαίνοντας παράλληλα και την αυξημένη υγρασία στην ατμόσφαιρα.

«Τα αμπέλια φαίνεται πως θα έχουν καλή παραγωγή λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών του χειμώνα. Οι οφθαλμοί έγιναν γόνιμοι. Χάρη στα χιόνια και τις βροχές, ο υδροφόρος ορίζοντας είναι γεμάτος, άρα θα χρειαστούν λιγότερα ποτίσματα, γεγονός που θα συμβάλει στην παραγωγή ποιοτικών σταφυλιών και κρασιών».Ο ίδιος εκφράζει την ελπίδα το καλοκαίρι να μην επικρατήσουν τροπικές κλιματολογικές συνθήκες.