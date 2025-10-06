Ενημερωτική ημερίδα για το ΠΓΕ «Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Κρήτη» την Τρίτη 7/10
Η πρόσφατη, επίσημη αναγνώριση του «Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου Κρήτη / Kriti» ως προϊόντος Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελεί την επιτυχή κατάληξη πολυετών και συντονισμένων προσπαθειών της Περιφέρειας Κρήτης και των φορέων του νησιού, για το πολυτιμότερο αγροτικό προϊόν του τόπου. Στο πλαίσιο αυτής της καθοριστικής εξέλιξης, και με στόχο την άμεση και πλήρη ενημέρωση όλων των παραγωγικών φορέων, η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει εξειδικευμένη ενημερωτική ημερίδα, αύριο Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025 στις 11:00 π.μ. Στο ξενοδοχείο Aquila Atlantis στο Ηράκλειο
Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, προσκαλεί όλους τους ελαιοπαραγωγούς, τους ιδιοκτήτες και εκπροσώπους ελαιουργείων και τυποποιητικών μονάδων, καθώς και κάθε εμπλεκόμενο στην αλυσίδα παραγωγής και εμπορίας του ελαιολάδου, να συμμετάσχουν στην εκδήλωση. Σκοπός της ημερίδας είναι η αναλυτική παρουσίαση του πλαισίου που διέπει το ΠΓΕ, των προδιαγραφών παραγωγής και των διαδικασιών που απαιτούνται για την πιστοποίηση του προϊόντος.
Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ως ομιλητές υψηλόβαθμα στελέχη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «Δήμητρα», οι οποίοι θα αναλύσουν όλες τις τεχνικές και διαδικαστικές παραμέτρους του νέου καθεστώτος.
Η κατοχύρωση του ΠΓΕ αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την περαιτέρω ανάδειξη της ποιότητας του Κρητικού ελαιολάδου και η Περιφέρεια Κρήτης επενδύει στην έγκυρη ενημέρωση των παραγωγών για τη μέγιστη αξιοποίησή του.
Ακολουθεί το πρόγραμμα της εκδήλωσης:
- 10:30 – 11:00 | Προσέλευση – Έναρξη
- 11:00 – 11:20 | Χαιρετισμοί
- 11:20 – 11:35 | «ΠΟΠ και ΠΓΕ, Εργαλεία Προστασίας και Προώθησης»
- Μανανά Σοφία, Προϊσταμένη Τμήματος ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
- 11:35 – 11:50 | «Προδιαγραφές του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου ΚΡΗΤΗ / KRITI ΠΓΕ»
- Μπακουλοπούλου Ιακωβίνα, Υπάλληλος Τμήματος ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
- 11:50 – 12:05 | «Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ»
- Σπέντζου Μαρία, Διευθύντρια Πιστοποίησης & Προδιαγραφών, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα.
- 12:05 – 12:20 | «Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο «Κρήτη/Kriti» ΠΓΕ – Προϋποθέσεις για τη δημιουργία του ισχυρότερου brand name της Κρητικής γης»
- Μπουνάκης Νίκος, Sc, MBA, Διευθύνων Σύμβουλος Proactive AE.
- 12:20 – 13:00 | Συζήτηση
- 13:00 – 14:00 | Κλείσιμο Εκδήλωσης