Ενημερωτική ημερίδα για το ΠΓΕ «Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Κρήτη» την Τρίτη 7/10

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, προσκαλεί όλους τους ελαιοπαραγωγούς, τους ιδιοκτήτες και εκπροσώπους ελαιουργείων και τυποποιητικών μονάδων, καθώς και κάθε εμπλεκόμενο στην αλυσίδα παραγωγής και εμπορίας του ελαιολάδου, να συμμετάσχουν στην εκδήλωση. Σκοπός της ημερίδας είναι η αναλυτική παρουσίαση του πλαισίου που διέπει το ΠΓΕ, των προδιαγραφών παραγωγής και των διαδικασιών που απαιτούνται για την πιστοποίηση του προϊόντος.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ως ομιλητές υψηλόβαθμα στελέχη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «Δήμητρα», οι οποίοι θα αναλύσουν όλες τις τεχνικές και διαδικαστικές παραμέτρους του νέου καθεστώτος.

Η κατοχύρωση του ΠΓΕ αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την περαιτέρω ανάδειξη της ποιότητας του Κρητικού ελαιολάδου και η Περιφέρεια Κρήτης επενδύει στην έγκυρη ενημέρωση των παραγωγών για τη μέγιστη αξιοποίησή του.

Ακολουθεί το πρόγραμμα της εκδήλωσης: