Ηλεία: Με επιτυχία η 1η Γιορτή Ελιάς και Ελαιολάδου στο Γεράκι Ήλιδας

Αφιερωμένη στην τοπική παράδοση και στην αειφορία της περιοχής ήταν η 1η Γιορτή Ελιάς και Ελαιολάδου, που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Γεράκι Ήλιδας. Η εκδήλωση, η οποία φιλοδοξεί να αναχθεί σε θεσμό, φιλοξενήθηκε στον χώρο του Δημοτικού Σχολείου, δίπλα σε μια υπεραιωνόβια ελιά. Στο ξεκίνημα, χαιρετισμό εκφώνησε ο Κώστας Παναγιωτόπουλος, εμπορικός διευθυντής της Οργάνωσης Παραγωγών (ΟΠ) – ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΑΕ, η οποία μαζί με την Agron AE συνδιοργάνωσαν την εκδήλωση.

Πρώτος ομιλητής ήταν ο καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Γεώργιος Ζακυνθινός, ο οποίος αναφέρθηκε σε «Αειφορικές πρακτικές και συλλογικά σχήματα στον ελαιοκομικό τομέα». Στην ομιλία του, αναδείχθηκε η καθοριστική σημασία του ελαιολάδου για την ελληνική οικονομία, την κοινωνία και την πολιτιστική ταυτότητα της χώρας, με έμφαση στην ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη και συλλογική δράση. Παράλληλα, ο κ. Ζακυνθινός ανέλυσε τη σημασία των συλλογικών σχημάτων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Αγροτικό Ελαιοκομικό Συνεταιρισμό Ερυμάνθου, που μέσα από συνεργασία, καινοτομία και βραβεύσεις κατάφερε να ενισχύσει την αναγνώρισή του ως συλλογικότητα, όπως και να αναδείξει το ελαιόλαδο της περιοχής.

Η διάλεξη του κ. Ζακυνθινού ολοκληρώθηκε με τη διαπίστωση ότι η εκπαίδευση, η καινοτομία και η συνεργασία με τους ακαδημαϊκούς φορείς αποτελούν τα «κλειδιά» για το μέλλον του ελαιοκομικού τομέα, ενώ οι προοπτικές εστιάζουν στην κλιματική προσαρμογή, την ψηφιακή ιχνηλασιμότητα και την ανάδειξη του ελληνικού terroir.

Στη δική του ομιλία, ο γενικός διευθυντής των εργαστηρίων Food Allergens – TUV Austria, Γιώργος Σειραγάκης, αναφέρθηκε στους κινδύνους από την παρουσία υπολειμμάτων ορυκτελαίων (MOSH και MOAH) στο ελαιόλαδο, λόγω επιμολύνσεων από λιπαντικά και υλικά συσκευασίας. Όπως τόνισε, οι ουσίες αυτές μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, ενώ η ανίχνευσή τους γίνεται με εξειδικευμένες μεθόδους χρωματογραφίας σε διαπιστευμένα εργαστήρια. Παρότι η ΕΕ δεν έχει θεσπίσει ακόμη όρια, χώρες όπως η Γερμανία και η Ελβετία απαιτούν προϊόντα «MOAH-free». Ο κ. Σειραγάκης υπογράμμισε ότι η πρόληψη ξεκινά «από το χωράφι μέχρι το ράφι», με χρήση κατάλληλων food-grade λιπαντικών, σωστή συντήρηση και καθαρισμό εξοπλισμού, ασφαλή υλικά συσκευασίας και τακτικούς ελέγχους, ώστε το ελληνικό ελαιόλαδο να παραμένει αγνό, ασφαλές και ανταγωνιστικό διεθνώς. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Κουτέλας, εμπειρογνώμονας και πιστοποιημένος γευσιγνώστης, τόνισε ότι η γευσιγνωστική αξιολόγηση είναι το «κλειδί» για την ποιότητα του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου. Μέσα από όραση, όσφρηση και γεύση αναδεικνύονται τα αρώματα και οι ισορροπίες, ενώ εντοπίζονται τυχόν ελαττώματα.

Τέλος, ιδιαίτερο χρώμα στην εκδήλωση έδωσαν οι γυναίκες, με τα παραδοσιακά τους εδέσματα, καθώς και τα χορευτικά συγκροτήματα, που παρουσίασαν τοπικούς χορούς, ενισχύοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα της γιορτής.

Στρογγυλό τραπέζι για τα συνεργατικά σχήματα

Η ενημερωτική εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση για τον ρόλο των συλλογικών σχημάτων στις ελαιοκομικές περιοχές. Μέσα από τις δικές τους τοποθετήσεις, ο εμπορικός διευθυντής της ΟΠ – ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΑΕ και ο πρόεδρος του AEΣ Ερυμάνθου, Λεωνίδας Καράμπελας, έθεσαν τους δικούς τους προβληματισμούς για τον ρόλο των ομάδων παραγωγών και των συνεταιριστικών οργανώσεων στην τοπική ανάπτυξη, όπως επίσης και την προώθηση της ελιάς και του ελαιολάδου που παράγεται στην περιοχή τους. Το πάνελ συντόνισε ο δημοσιογράφος της «ΥΧ», Γιάννης Σάρρος.