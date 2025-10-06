Λύσεις για το νερό και το ελαιοτριβείο ζητά το Κιβέρι

Στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννη Ανδριανό, κατέληξαν οι εκπρόσωποι του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιβερίου, προκειμένου να αναδείξουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί της περιοχής λόγω της ανομβρίας και της υπεράντλησης νερού, τα οποία οδηγούν σε υφαλμύρωση του υδροφόρου ορίζοντα και επηρεάζουν άμεσα τις καλλιέργειες.

Ο πρόεδρος του συνεταιρισμού, Γιάννης Τσακίρης, αναφερόμενος στις αιτίες που οδήγησαν στη συνάντηση, επισημαίνει ότι «βασικό θέμα ήταν τα προβλήματα με το νερό, που, εάν δεν πάρουμε άμεσα μέτρα, θα έχουμε σοβαρά προβλήματα. Οι 50 γεωτρήσεις που έχουμε δεν αρκούν πια, αφού το νερό έχει πρόβλημα υφαλμύρωσης. Το Κιβέρι πρέπει να αρδεύεται όσο το δυνατόν συντομότερα από το νερό του Αναβάλου, προκειμένου να καθαρίσει ο υδροφόρος ορίζοντας και να μην έχουμε πρόβλημα.

Στις γεωτρήσεις μπαίνει, πλέον, θάλασσα και, κατ’ επέκταση, αυτό το νερό δημιουργεί πρόβλημα και στο νερό του Αναβάλου. Όλες οι γεωτρήσεις από την περιοχή του Κιβερίου, αλλά και του Σκαφιδακίου πρέπει στο εξής να παίρνουν νερό από τον Ανάβαλο. Ο υφυπουργός συμφώνησε και από εδώ και πέρα πρέπει να συνεργαστούμε με τους μελετητές».

Μοιρασμένες ανάμεσα σε εσπεριδοειδή και ελιές οι γεωργικές εκτάσεις

Ο κ. Τσακίρης ζητά να υπάρξει βοήθεια για τη λειτουργία του ελαιοτριβείου, αφού «στο παρελθόν είχαμε επτά ελαιοτριβεία και τώρα δεν έχουμε κανένα. Η αύξηση της ελαιοκαλλιέργειας επιβάλλει να λειτουργήσει ένα ελαιοτριβείο για τον συνεταιρισμό». Όπως εξηγεί, από την ώρα που άρχισαν να υποχωρούν οι καλλιέργειες των πυρηνόκαρπων αυξήθηκαν σημαντικά οι καλλιέργειες ελιάς και πλέον η περιοχή μοιράζεται ανάμεσα στα εσπεριδοειδή και τις ελιές.